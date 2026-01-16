陳啟村獲文化部登錄為傳統木雕重要傳統工藝者人間國寶，成為當時最年輕的獲獎者。（記者方一成攝）

▲陳啟村獲文化部登錄為傳統木雕重要傳統工藝者人間國寶，成為當時最年輕的獲獎者。（記者方一成攝）

國立彰化生活美學館自一月十五日至三月一日，在該館第一、二展覽室舉辦「藝啟彰華—人間國寶陳啟村藝術特展」。彰化生活美學館今（十六）日表示，陳啟村於二0一九年獲文化部登錄為傳統木雕重要傳統工藝者（人間國寶），成為當時最年輕的獲獎者，並於二0二0年獲頒「國家工藝成就獎」，是臺灣最傑出的木雕工藝家之一。

藝術家陳啟村，台南人。自一九八八年獲得南美展首獎以來，陸續囊括多項重要獎項，如第一屆奇美藝術獎、府城獎等；除個人藝術成就廣受肯定，陳啟村也積極投入藝術推廣與傳承工作，如與大學合作，將木工藝結合一0八年國教新課綱設計高中職教案，規劃系統性的傳習內容。並且陸續擔任各藝術團體理事長，如「府城傳統藝術學會」、「臺灣工藝之家協會」及「臺南美術研究會」等，並於二0二二年擔任「臺灣工藝聯盟總會」總會長，致力於推動臺灣工藝、傳統文化與技藝等跨領域之交流。

廣告 廣告

其木雕的藝術特色，在於其「中西融會」的美學風格。他以傳統福州派粧佛藝術為基礎，並熟稔漆、粉線裝飾工藝，也同時吸納了現代素描、雕塑等西方藝術養分。在技法上，木雕屬於「減法」創作，但陳啟村透過多面向的學習，以「減法刀工刻劃人物之神韻、姿態，以加法多面向學習踏出傳統領域」。他強調作品的生命力，不僅展現工法技巧，更要有藝術美感。

陳啟村的創作多取材自日常生活與歷史民俗，並以精湛的刀藝表現人物的表情、衣紋與姿態，線條灑脫，人物具備神韻。他會先透過繪畫與設計處理好線條與呈現方式，達到「意在刀間、胸有成竹」的境界。

陳啟村的創作歷程，是一條融合傳統與現代、不斷砥礪磨藝的道路。國小畢業後在光華佛像雕刻店的四年學徒歲月，出師後到「人樂軒」擔任「頭手師傅」，退伍後騎著機車跑遍全臺廟宇，拍攝神像作為日後雕刻參考資料，奠定基礎並累積創作養分。同時，他開始接觸西方美學，拜師曾培堯學習西畫素描，也從現代雕塑大師陳英傑身上學到雕塑的基本理論，將西方美學融入傳統雕刻。

陳啟村的創作歷程與成果，為當代藝術家提供了重要的典範，證明傳統可以被轉化，而現代可以立足於傳統之上向前邁進。他的藝術成就和無私奉獻的精神，不僅是個人榮耀，更重要的是，他希望能將臺灣的工藝美學發揚到國際，讓世界看到臺灣工藝之美。他這種承載心法、奉獻社會的「承心啟藝」精神，深深觸動人心。