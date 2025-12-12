藝啟留聲音樂會 14日海科館登場

海科館「藝啟留聲 跨世代午後情深意融音樂會」十四日登場，其中海科館樂齡學員所組成的「幼夠青銀耍廢樂團」，以及海科幼兒園海廢樂團，將以具有創意的海廢和耍廢樂器演奏經典、輕快的歌曲。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

海科館十四日將集結不同年齡層的表演團隊，以記憶中的音樂和懷情為主題訴求，進行一場與記憶和時光相遇的音樂會音樂會開放民眾免費觀賞與聆聽，並安排民眾互動敲擊喬段，共享世代共融音樂饗宴。

海科館表示，「藝啟留聲 跨世代午後情深意融音樂會」表演除了有海科館樂齡學員所組成的「幼夠青銀耍廢樂團」，以及海科幼兒園海廢樂團，將以具有創意的海廢和耍廢樂器演奏一些經典、輕快的歌曲及廣告歌外，表演團隊也包括有中興國小、正濱國小、德育護理健康學院、雨神樂團、妙音樂團，以及來自具有礦區文化瑞芳樂齡的瑞薩客樂團等。此外，另有一組表演團隊係由四位熱愛風浪板、同時也是薩克斯風愛好者所組成的「雙風樂團」，以四重奏的表演，展現出他們對乘風破浪與音樂愛好的自在，完美呈現在音樂裡。

集結老幼青銀並以「與記憶相遇，與知音串流」為訴求。喜歡懷舊與回味經典曲風的民眾，十四日下午一點半可到海科館本海洋劇場外共賞「藝啟留聲 跨世代午後情深意融音樂會」。