藝境私邸在光影交錯間，收藏生活與藝術的永恆片刻

編輯 陳思靜｜圖片提供 沈志忠聯合設計·建構線設計

小編帶你看好宅

49.5坪的現代風新成屋，不只是屋主的招待會所，更是家人們得以卸下日常疲憊、享受靜謐時光的第二居所；此處以「藝境私邸」為名，由沈志忠聯合設計精心打造，將空間化作一場動人心魄的劇場，讓生活、社交與藝術在此完美融合，共譜一曲永恆的交響樂。



屋主長期浸潤在藝術與時尚的沃土中，其敏銳而嚴謹的審美標準，成為此案設計的靈感啟程。設計師以劇場為引，將深色異材質錯落交疊，營造出強烈的視覺張力，也明確區隔出日常與度假的節奏。從推門而入的第一步，便能感受到這份與眾不同的「儀式感」。它不只是單純的住宅，更是一處為藝術而生的棲居之所。



踱步至寬敞的會客廳，這裡與餐廚區無縫相連，成就了闊綽的家宅尺度。金屬天花板倒映著居宅的每個細節，如同一面澄澈的湖面，映照出「鏡花水月」般的美感。一字型的皮質沙發與茶几、主人椅相間排列，營造出開朗而逸趣橫生的社交氛圍；沙發背後的暈染板材規劃了懸吊式收納櫃，下方溫暖的真火壁爐與Tom Dixon吊燈相互輝映，在方圓之間展現氣度，讓每一次的聚談都隨著光影行進。

小編的最愛

開放式的餐廚空間，則宛如一座精緻的上菜秀場。排油煙機的金屬外觀成為視覺焦點，巧妙地界定出餐廚區域；餐桌後側的藏酒區以「回廊」佈局，不僅賦予空間序列感，更形成雙洄游動線，讓人們可以自由地穿梭於各處，空間功能與居家情緒也隨之自然切換。



從細部的選材與佈置，設計團隊與屋主緊密對話，營造出如私人藝廊般的居住情境，氣氛濃郁卻不過度張揚。它以克制的形式，展現出強大的張力，讓時代的質感與精神的溫度在此相互成就，指向一個既可被居住、又可被回望的理想之所。

廣告 廣告

沈志忠聯合設計·建構線設計／沈志忠

地址：台北市松山區民生東路５段69巷21弄14-1號1樓

電話：02-27485666

Email：ron@x-linedesign.com

網站：http://www.x-linedesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>沈志忠聯合設計·建構線設計

立即聯絡>>>沈志忠聯合設計·建構線設計