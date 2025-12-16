「藝妓教父」跨海控歐客佬詐欺 不買單「誤植」一說

巴拿馬Finca Sophia（索菲亞莊園）莊園主Willem J. Boot指控歐客佬精品咖啡及黑金咖啡詐欺取財。圖／翻攝自Willem J. Boot IG

創立將近20年的歐客佬精品咖啡近日遭控「詐欺取財」，日前被稱為「藝妓教父」的巴拿馬Finca Sophia莊園主Willem J. Boot在社群發文控訴，其與上游「黑金咖啡」從未向莊園或合作夥伴購買生豆等相關產品，卻以「Finca Sophia」名稱販售，且價格相差甚遠；事後歐客佬及黑金咖啡雖發布聲明表示「誤植」向園主及消費者致歉，不過園主並不買單，目前台中地檢署已分案偵辦。

國際頂級咖啡莊園主震怒！控台灣2業者「詐欺取財」

巴拿馬Finca Sophia（索菲亞莊園）莊園主Willem J. Boot，11月底台灣國際咖啡展結束後在社群發文指出，台灣「BLACK GOLD（黑金咖啡）」和「OKLAO COFFEE ROASTERS（歐客佬精品咖啡）」2業者從未向莊園或其合作夥伴採購任何生豆，卻於2023年與2025年2度以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。

園主認為，2業者行為並非首次發生，一再的警告、詐欺性的商業行為「似乎已根深蒂固在他們的商業模式中」，然而買家理應確信他們的咖啡是直接來自那些辛苦栽培它的人，而不是通過非法手段；園主強調「我們的使命不僅僅關乎咖啡，它關乎透明度，並確保將價值回饋給付出辛勞的人們和土地。」真實性與可追溯性實為首要。

歐客佬、黑金咖啡發布聲明

消息傳開，台灣消費者也以「台灣咖啡圈爆出醜聞」為題發文分享，不過歐客佬發布聲明，表示因「內部行政作業疏忽」，將原為同一個莊園主Willem Boot先生的Finca La Cabra（山羊莊園）藝伎咖啡，誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」，同時歐客佬公開採購相關證明文件，以證明公司所販售的巴拿馬藝伎咖啡，確實均為「原產地巴拿馬藝伎咖啡」合法取得；黑金咖啡也發布聲明，表示相關情況已在當時用最快的時間向Willem Boot先生充分說明並已取得其諒解，未來亦已停止販售該莊園的相關產品。

歐客佬稱此事為「誤植」，貼出文件證明其為「合法取得原產地巴拿馬藝伎咖啡」。圖／翻攝自歐客佬精品咖啡臉書

黑金咖啡也發文指出已停止販售該莊園的相關產品。圖／翻攝自BlackGold SpecialtyCoffee

不過園主並不買單2業者說法，更於6日以莊園名義發出正式聲明，他駁斥「行政疏失」一詞，直指其為「不當代表（misrepresentation）」的侵權行為，園主表示，黑金咖啡在2023年就曾有錯誤標示的紀錄，而近期歐客佬在今年台灣國際咖啡展上再次使用「Finca Sophia」品牌進行展示和銷售，直到莊園介入才下架產品。

Finca Sophia莊園藝伎品種曾創每磅1,300美元天價！消費者見展場價格起疑

根據《鏡週刊》報導，「Finca Sophia」位於巴拿馬海拔近2千公尺的雲霧森林，其極少量、高單價的頂級藝伎（Geisha）品種在國際「Best of Panama（BOP）」競賽中屢創紀錄，更曾創下每磅1,300美元（約新台幣4萬元）天價，被視為咖啡界中「奧斯卡金像獎」常勝軍；也因所產出的批次極度稀缺，每1公斤流向都有清楚批號。

事發後有消費者也向《鏡週刊》透露，在咖啡展上歐客佬的「Finca Sophia藝伎咖啡」售價過於便宜，當時歐客佬指出，該批藝伎水洗為「Lot.144，採收日期：2025／5／12」，不過莊園方Finca Sophia回覆，該莊園確實有批號「FS14425」的批次，但總共僅25公斤，且已全數售往中國的「只有瑰夏」公司，每公斤人民幣3,600元（約新台幣1.6萬元），反觀歐客佬在展場上買1送1活動，每克咖啡豆均價僅新台幣4.19元，價格落差相當大。

巴拿馬Finca Sophia（索菲亞莊園）莊園主Willem J. Boot強調「我們的使命不僅僅關乎咖啡，它關乎透明度，並確保將價值回饋給付出辛勞的人們和土地」。圖／翻攝自Willem J. Boot IG

類似事件再度發生，園主不聽信歐客佬及黑金咖啡2業者之「誤植」說法，因此公開踢爆「詐欺式銷售」，目前台中地檢署已分案偵辦，將釐清業者是否為行政疏失，抑或是蓄意行事。



