藝展風采 特教生才藝賽獨色耀眼

教育局十九日舉辦「藝展風采、精彩綻放」特殊教育學生才藝比賽，學子盡情展現才藝。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

鼓勵特教學生盡現才藝，教育局十九日舉辦「藝展風采、精彩綻放」特殊教育學生才藝比賽，此次共有一八五位學生獲獎，學子們以豐富創意與亮眼表現展現多元才能，讓大家看見每位學生獨特而堅韌力量。今年也有五十一位學生獲得台南市身心障礙學生教育協會獎助學金，充分肯定其努力與成就。

市府表示，台南市打造適性共融的友善校園環境，除透過課程與活動設計深化多元支持，並舉辦才藝比賽，提供展現自信與創意舞台，讓他們的努力被看見，並聘請專業手語翻譯協助，展現推動台灣手語積極作為。

仁德國中勇奪團體賽特優，由集中式特教班及分散式資源班學生共組「愛七逃旅行社」，熱愛音樂與舞蹈孩子共展才藝；國小團體特優由大灣國小集中式特教班，以「台灣尋寶趣」為題，從動畫「寶可夢」發想，融合台灣多元文化與歌謠，將流行歌曲串連成趣味故事劇，罹患亞斯伯格症合併注意力不全的玉井國中王同學，透過鋼琴找回自信，歸仁國中吳同學，以舞蹈展現自信，忠義國小陸同學也以音樂彈出幸福旋律，蓮潭國中小詹同學，兼具資優和身障雙重特殊需求學生，從小學習爵士鼓，參加競賽屢獲獎。

會中也頒發特教生獎助學金及十所捐款超過兩萬元的學校，提供身障生在友善環境中，安心學習及茁壯成長。