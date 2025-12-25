藝師田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科頒表揚狀肯定文化傳承貢獻

藝師田文光（右）獲「藝術教育貢獻獎」， 竹縣長楊文科頒表揚狀肯定文化傳承貢獻，讓傳統音樂再現風華。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣無形文化資產客家八音保存者「田文光」藝師，榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎–活動奉獻獎」，縣長楊文科特別於日前主管會報上頒發表揚狀公開表揚，肯定他讓傳統音樂再現風華。

楊文科表示，田文光長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學與推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓著，六十餘年堅守文化現場、培育後進。田文光是竹北田屋八音團團長，今年他還帶團到歐洲維也納金色大廳表演客家八音，驚豔全場音樂界人士，非常了不起。現今客家八音，幾乎快絕傳，但縣府持續全力扶持八音團，目前也在竹北、峨眉、北埔、關西及寶山等學校積極推廣，讓學生有機會學習八音的吹、拉、打、唱，盼更多八音團誕生，再現傳統音樂風華。

「有一種聲音，六十年從未間斷」，那是嗩吶的高亢與鼓點的迴響，更是田文光老師對文化的堅持。田文光以一生心血投入客家八音與北管音樂的傳承與教育，不僅讓珍貴的傳統藝術得以延續，更透過藝術教育將文化的力量帶進社會各個角落。楊文科回憶，今年適逢「歐洲台灣文化年」，新竹縣首度受邀出訪，由田文光老師帶領田屋北管八音團、北埔八音團與銅好重奏團共同登上國際舞台，讓世界聽見來自臺灣、來自客家的文化之聲，展現新竹縣深厚的文化底蘊。

文化局表示，田文光老師出身傳統音樂世家，自十歲學習北管，十六歲正式投入客家八音學習，長年活躍於戲班、宗教與民俗音樂場域，卅一歲起，更積極走入社區、校園與傳統音樂團體授課，將音樂帶進教育現場，甚至參與監獄教化課程，並持續編撰教材、創新教學方式，使傳統藝術在當代社會中持續活絡發展。