藝心漫活‧永續善藝 「2025臺灣工藝獎特展」新光三越信義新天地盛大登場
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱工藝中心)秉持推廣臺灣工藝、支持工藝人才與促進工藝創新與協作之使命，持續舉辦「臺灣工藝獎」。適逢工藝中心邁入第71週年，「2025臺灣工藝獎」特展以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主題，即日起在新光三越信義新天地隆重登場，為臺灣工藝界年度最受矚目的展覽盛事之一。
工藝中心陳殿禮主任表示，「漫活SLOHAS_是樂活事」呼應國際關注的「自然、循環、永續」趨勢，而工藝創作者透過反覆淬鍊與務實頂真的態度投入創作，這份精神正是工藝文化的底蘊，亦是推動當代工藝發展的重要力量，本屆臺灣工藝獎以SLOHAS作為核心理念，從真誠與純粹的工藝行動出發，期待工藝精神浸潤於群體的日常，回應現代生活需求，展現臺灣工藝的獨特樣貌。陳殿禮主任進一步指出，大眾時常以「手作」與「慢」作為工藝的既定印象，但隨著時代演進，當代工藝早已跨越傳統框架，從工藝1.0演進至4.0，結合科技、設計思維與永續理念，並貫穿「真、善、美、心」的工藝核心精神。這種廣義思維的轉變，有助工藝拓展新興市場，走入當代生活，當人人皆能以工藝實踐生活態度，「活工藝・工藝活」也將真正落地，成為個人創作與品牌發展的重要關鍵力量。
本屆臺灣工藝獎透過「創作獎」及「協作獎」兩大獎項，表彰當年度臺灣工藝的卓越作品與跨域協作成果，也向長期致力於提升工藝環境的個人或團體行動者致敬。展覽內容豐富，完整呈現臺灣工藝的創作能量、跨界合作與產業推展成果。展覽亦規劃兩大主題專區，以具體策展回應「漫活」精神。「綠工藝展區」以「綠活工藝・良品美器」為主軸，展出「2025臺灣綠工藝」認證作品，彰顯源自臺灣、貼近生活的綠工藝精神；「永續工藝展區」則匯集本年度「永續工藝計畫」補助成果，展示創作者如何以在地材質應用、循環思維、減碳工法與社會共融等面向，實踐「工藝×永續」的創新語彙與可能性。
本屆獲獎作品跨越材質、技術、造形與觀念，在多元對話間反映出當代臺灣社會與文化脈動，展覽以生活風格、沉浸體驗與主題策展相互串連，引領觀者在美學、感官與文化中感受工藝的溫度與力量，體會「漫幸福．活自在」的工藝魅力。工藝中心誠摯邀請民眾蒞臨現場，探索工藝跨越技藝、美學與永續的多重面向，而「臺灣工藝獎」將持續作為推動創新與提升工藝能量的重要平臺，為臺灣工藝累積更多活力與永續動能。
首展：2025年12月5日至12月16日11:00-21:30 (12/16開放至18:00止)
開幕：2025年12月5日下午2時
地點：新光三越臺北信義新天地A9 9樓
地址：臺北市信義區松壽路9號
續展：2025年12月24日至2026年1月4日11:00-22:00
地點：新光三越台南新天地 6F C區文化館
地址：臺南市中西區西門路一段658號
