藝教館「繪本故事音樂會」 欣賞外公家的布袋戲繪本

藝教館「繪本故事音樂會」 欣賞外公家的布袋戲繪本

國立臺灣藝術教育館攜手國立教育廣播電臺、臺藝大國樂系絲竹室內樂團，今天(10日)舉行「繪本故事音樂會」，由教育電臺金鐘獎主持人徐德芳進行繪本導讀演出，分享「外公家的布袋戲」繪本，帶領現場的大小朋友一起回憶掌中戲的美好。

活動一開始由優美的國樂與精彩的主持人一同開啟繪本故事音樂會，國立臺灣藝術教育館館長李泊言表示，外公家的布袋戲是作者吳爾祜在2019年全國高年級圖畫書創作獲得特優，從當年起他每一年都參加比賽，他得過7次獎，持續創作，今年已就讀大學，今天也來到現場一起參加。繪本每年會選出5本，並幫他們出版，送到國內市場及國外繪本市場，提供給國內外繪本愛好者來閱讀。

廣告 廣告

教育電臺臺長黃月麗表示，廣播節目通常只能聽到聲音，但繪本故事音樂會卻可以又聽又看，在這麼棒的場地與臺藝大國樂系絲竹室內樂團音樂家來一起把藝教館的學生創作繪本用戲劇、音樂劇的方式來演出，是一件非常特別的事。

藝教館表示，去年開始製作點字書，送到三所啟明學校圖書館，也提供給視障的民眾閱讀，未來也在等待善心人士協助，加以製作更多繪本點字書。