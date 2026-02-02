藝文團體出走、門票雪崩 「川普甘迺迪中心」宣布關閉2年改造

2025年12月19日，美國華府「甘迺迪中心」更名為「川普甘迺迪中心」，圖為工人更換建築外牆的字樣。美聯社



美國華府著名的甘迺迪中心被更名為「川普甘迺迪中心」後，諸多藝文團體紛紛取消演出，門票營收持續下滑。美國總統川普週一（2/1）以慶祝美國建國250週年為由，宣布將關閉該中心約兩年時間，聲稱將改造其成為世界一流的藝文殿堂。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文表示，經過一年評估，他決定將川普甘迺迪中心（Trump Kennedy Center）暫停營運約兩年時間，而為慶祝美國建國250週年，該中心將於7月4日關閉，並同步啟動嶄新且壯觀的改造工程。

廣告 廣告

他強調，這是在許多專家建議下做出的決定，將把一個多年來財務和結構狀況不佳、破敗不堪的中心，改造成為世界一流的藝術、音樂和娛樂殿堂，遠勝以往。「美國將為這座嶄新而美麗的代表性建築感到無比自豪，世世代代都將銘記於心。」

甘迺迪中心多年來一直是華府重要的文化地標，既是歌劇院所在地，亦為國家交響樂團的駐地。該中心的成立可追溯至1962年，時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）啟動國家文化中心募資計畫，並在隔年遇刺後，該中心被更名為甘迺迪中心。

川普在重返白宮後，對甘迺迪中心投以極大關注，不僅擔任該中心的董事會主席，更在去年12月未經國會批准的情況下，將其更名為川普甘迺迪中心。網站名稱在數小時內便更新，並在隔日於中心建築外牆裝上刻有川普名字的標誌。

甘迺迪中心更名後，諸多藝文表演者與團體對此表達不滿，不僅舉辦已久的平安夜爵士即興演奏會喊停，華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera）更將演出轉至喬治華盛頓大學（George Washington University）的禮堂舉行。

美國知名作曲家葛拉斯（Philip Glass）稍早亦通知甘迺迪中心，取消他在該中心的第15號交響曲《林肯》（Lincoln）首演活動，原因是這部作品傳達的訊息與該中心的價值觀有「直接衝突」。

更多太報報導

繼聖誕夜後 「川普甘迺迪中心」跨年爵士表演也取消

怒批音樂家取消甘迺迪中心平安夜音樂會 川普親信揚言求償百萬美元

川普名字惹禍！甘迺迪中心硬改名 老牌平安夜爵士音樂會怒喊卡