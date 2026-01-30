藝文魂服務心 "腎"重而行道心不退

南投草屯慈濟志工「洪銘輝」，學生時期學習美術工藝，出社會後，參與美術團體、推動藝文。任職草屯療養院近三十年退休，他將美學專長運用在慈濟人文真善美影像記錄，也投入輔具服務。即使日前因腎臟腫瘤，切除一側腎臟，仍堅持道心，把握分秒，持續付出。

一張張充滿情感的影像，出自志工洪銘輝的鏡頭，慈濟活動現場，常見他穿梭取景，回家後細心整理畫面。

慈濟志工 洪銘輝：「讓人動容的部分，或者是感動的部分，需要花精神去做的。」

影像中的構圖與美感，來自他學生時期培養的藝術基礎。

慈濟志工 洪銘輝：「很大棵，就是很像一個守護神的感覺，我覺得在心裡頭，就會比較讓人安定，像慈濟就是這樣的精神。」

家中牆面掛滿畫作，風格多元、情感細膩。洪銘輝也是多個美術團體的成員。

慈濟志工 洪銘輝：「因為每年都有辦聯展，就要去準備新的畫作來呈現。」

在草屯療養院服務近30年，他負責美術工藝教學與企畫編輯，退休後，在慈濟持續發揮良能，不只記錄影像，也投入輔具工作。

慈濟志工 曾富春：「他會按照自己，覺得哪個地方需要去修改，他就會把這些事情先做好。」

64歲的洪銘輝，日前發現腎臟腫瘤，已切除一側腎臟，另一顆持續追蹤，面對病痛，他沒有退轉，更加把握分秒付出。

慈濟志工 洪銘輝：「面對生活，面對從事一些有意義的工作，我覺得更有價值。」

用影像記錄善念，以行動實踐真善美，洪銘輝在付出中，看見生命的價值。

