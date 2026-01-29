藝林國際"寒冬送暖" 胡鴻達走入仁濟.道生院唱歌做公益!

生活中心／陳堯棋 鄭國陽 台北報導

在歲末寒冬之際，藝林國際發起公益活動，率領各行各業的藝人們，實際走訪台北市仁濟安養所與道生院老人長照中心，透過表演、近距離互動，用行動傳遞溫度給長輩。

演員胡鴻達：「胭脂馬拄關老爺，安排甲彼呢仔密。」資深演員胡鴻達，一邊唱著台語歌，一邊和機構長者握手致意，正值寒冬歲末之際，藝林國際育樂，走進長輩身邊，以陪伴、行動傳遞溫度。啦啦隊女孩琳妲vs.演員胡鴻達：「因為今天閨蜜沒有來，那就主持人一起唱好了，我不能唱啦，我不是妳閨蜜啦，溫暖你的心內 掌聲鼓勵一下。」啦啦隊女孩琳妲：「偶爾不小心，你說你想看日出，卻淋了滿臉的雨，喔，別太在意。」

歌手吳是閎前獻唱歌曲。（圖／民視新聞）

胡鴻達和啦啦隊女神琳妲一搭一唱，主持、跳舞樣樣來！現場還有魔術師路克表演魔術、創作歌手吳是閎大聲獻唱、炒熱氣氛。歌手吳是閎：「今生今世不移，你要為我，再想一想，我決定愛你一萬年，尖叫聲。」由台北市慈善會、北投區婦女會等單位，以及各行各業的藝人們，共同促成公益行動，選擇來到台北仁濟安老所、道生院老人長照中心，透過近距離互動，為長輩帶來歡笑與感動。

魔術師路克表演魔術。（圖／民視新聞）

魔術師路克：「這位姐姐再幫我用力吹口氣，姐姐來吹，吹，1、2、3，吹。」實際走入需要被關懷的角落，這回企業、藝文與社會力量攜手，打造更有溫度冬日時光！





