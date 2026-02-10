藝界跨足政壇超過20載！高金素梅爭議事件一次看

現任原住民立委高金素梅，早年在演藝圈歷經梅林大火、肝腫瘤退出演藝圈，後來從藝界跨足政壇已超過20載，但如今卻因涉詐助理費遭搜索。（圖／資料畫面）





現任立委高金素梅，疑因涉詐領助理費，今天上午位於陽明山的住處和國會辦公室均遭搜索，預計下午會被帶回北檢偵訊，高金素梅雖已60歲，駐顏有術仍風姿綽約，1984年從華視節目出道，曾演出電影囍宴，歷經梅林婚紗大火、肝腫瘤手術後退出演藝圈，2001年高金素梅以無黨籍身分選上山地原住民選區立委，縱橫政壇超過20載，而最令人矚目的就是高金與時任台北縣副縣長李鴻源，在陽明山共遊遭媒體直擊。

1965年出生於台中和平鄉的1984年，因參演於華視節目《大精彩》正式進入演藝界。拍過挑夫、不了情、六個夢和愛等膾炙人口的電視劇，但1996年與造型設計師梅林合開的婚紗店大火，造成5人死亡、11人受傷的悲劇後，98年又因罹患肝腫瘤離開演藝圈休養生息。

2001年高金素梅以無黨籍身分當選山地原住民區立委，2004年再度當選立委後，加入立院無黨聯盟運作。2008年雖然山地原住民選區立法委員席次減少，但高金素梅仍以無黨團結聯盟籍身份參選並順利當選。這段期間高金素梅還被媒體直擊，與時任台北縣副縣長李鴻源共遊陽明山登上新聞版面。

2012年雖然再度當選山地原住民選區立法委員，但因無黨聯盟遭註銷後， 2015年加入親民黨籍和民國黨委員的「立院新連盟」運作。同年高金以「反靖國神社代表」之身分，參加中華人民共和國政府舉行之抗戰紀念活動，近年高金頻赴中參加對岸活動，種種言論更讓高金遭指矮化台灣原住民族，引來不少批評。

今天清晨，北檢指揮調查局人員，前往高金素梅位在陽明山住處以及立院辦公室搜索，目前相關搜索持續進行中，預計下午才會回到北檢，據了解，高金素梅本次遭搜索疑似涉及詐領助理費有關，詳細案情仍待檢調進一步調查。

