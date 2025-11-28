藝界金援！aespa、SJ捐款香港 麋先生演出確定延期

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，引發韓國及港台藝人紛紛伸出援手。韓國團體aespa與Super Junior等藝人團體已捐出巨額款項支持災後重建工作，顯示了演藝圈對這場悲劇的關注與支持。同時，原定在香港舉行的多場演唱會也因應災情作出調整，包括楊千嬅決定捐出部分演出收益並取消煙火特效，而麋先生則直接宣布延期演唱會。此外，日本歌手濱崎步也表達哀悼之意，並在上海演出中避免使用紅色元素。

aespa捐款50萬港幣。（圖／翻攝自寧寧、aespa IG）

韓國藝人紛紛為香港宏福苑大火災情伸出援手。aespa成員寧寧透發文表達對災難的關切，祈願一切平安並為遇難者默哀。aespa團隊宣布將向香港紅十字會捐贈50萬港幣，aespa所屬的SM娛樂公司也捐出100萬港幣。

Super Junior得知災情後表示感到沉重與難過，因為他們每次都能感受到香港這座城市的善意，因此也捐出了100萬港幣。HYBE娛樂同樣慷慨解囊，捐出5億韓元。港星張柏芝也率先發聲，透過工作室捐出100萬港幣。

在香港當地，原定演出的藝人也因應災情做出調整。楊千嬅原定於周末在紅磡舉行6場演唱會，經過團隊評估後決定演出仍然照常舉行，但做出三項重要調整：取消贈送花籃、捐出第一場演出收益及周邊產品所有營利，並取消舞台原本的煙火特效。

楊千嬅捐贈演唱會首場收益及周邊產品所有盈利。（圖／翻攝自righttrack_culture IG）

相較之下，麋先生的香港演唱會則決定直接延期，表示要陪著大家一起好起來，再一起好好見面。日本歌手濱崎步周末將在上海開唱，她發文表示香港一直以滿滿的愛鼓勵她，關於上海演出，她特別請粉絲避免穿著紅色服裝，也會取消舞台上的紅色服裝與火焰效果，希望能在這段時間陪伴香港一起走過低潮。

