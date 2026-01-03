「藝綻光華——2025張進勇當代書畫藝術學會聯展」新北板橋登場

（前鋒傳媒提供）

記者黃秋儒／新北報導

為紀念已故當代水墨藝術家張進勇教授，並延續其藝術理念與學術精神，國立臺灣藝術大學書畫系與張進勇當代書畫藝術學會共同主辦「藝綻光華——2025張進勇當代書畫藝術學會聯展」，於國立臺灣藝術大學國際展覽廳、大漢藝廊、大觀藝廊及真善美藝廊同步展出，展期自去（114）年12月29日至今（115）年1月11日止，歡迎大家踴躍前往欣賞。

本次聯展匯聚多所大學書畫藝術家，共展出約150件作品，涵蓋老、中、青三代創作，展現當代書畫在傳承與創新之間的多元風貌。展覽兼具學術交流與藝術推廣意義，呈現當代書畫豐沛的文化能量與時代精神。

開幕式致詞貴賓包括蘇峰男、黃光男、羅振賢、林進忠、林錦濤、黃華源、李宗仁、袁金塔、程代勒、李振明、劉賢益、陳俊吉等藝文界與學界重要人士，多位與張進勇教授交誼深厚的藝壇故舊，也在會中追憶往昔，回憶與張教授品茗、飲酌、暢談藝術與人生的溫馨時光，言詞間流露深切懷念之情。

張進勇當代書畫藝術學會理事長楊企霞教授於致詞時，說明學會設立獎學金的緣起與籌備過程，並簡述未來運作願景，期盼透過制度化的支持，延續張進勇教授對藝術教育與後進培育的精神；三峽清水祖師廟劉賢益會長亦當眾承諾，將全力支持楊企霞教授推動的獎學金計畫，結合宗教信仰的社會力量，共同扶植藝術人才。

有章博物館館長李宗仁致詞時提及，張進勇教授對家庭的深厚情感與照顧，令人動容；同時也高度肯定楊企霞教授運用自身藝術成就，長期投入公益，並結合三峽清水祖師廟民間信俗的力量，創設獎學金。他表示，對於在孤獨創作道路上努力前行的年輕學子而言，這樣的支持具有莫大鼓舞作用，並強調宗教與藝術向來皆為向善、創造美好社會的重要力量，值得珍惜與效法。

袁金塔教授則盛讚楊企霞教授對張進勇老師遺作的珍視與妥善運用，透過展覽與教育推廣，使其藝術創作的教育價值得以持續發揚，令人敬佩。他並以梵谷身後由弟弟與弟媳努力推廣，終成不朽藝術聲名為喻，形容此舉堪稱藝壇佳話。

國立臺灣師範大學前美術系主任程代勒，則對臺藝大校方協助主辦「張進勇當代書畫藝術學會聯展」表達高度肯定，讚賞校方展現對教師的深厚情誼與人文關懷，並幽默表示自己「當年是入錯了學校」，引發現場會心一笑。

開幕式在青年演奏家張真仁團隊，一連演奏：家後、紫陽花、淚光閃閃 三曲，特別安排的吉他+小提琴合奏樂音中展開。

「藝綻光華——2025張進勇當代書畫藝術學會聯展」不僅是一場藝術成果的呈現，更是一場融合追思、教育與公益精神的文化盛會，彰顯張進勇教授藝術生命的延續，也為當代書畫發展注入持續前行的力量。

參展藝術家名單：黃光男、林進忠、蘇峰男、羅振賢、林隆達、黃才松、李宗仁、林錦濤、陳炳宏、何堯智、吳恭瑞、黃華源、張進勇、高義瑝、王俊盛、張維元、劉嘉成、謝榮恩、蕭順杰、張祐禎、陳正治、楊企霞、吳漢宗、陳重亨、吳栩菲、黃俊嘉、林佳諭、李承恩、孫翼華、袁金塔、程代勒、李振明、徐兆甫、蔡文汀、黃智陽、陳俊吉、江柏萱、吳弘鈞、張益昇、張美玲、黃重元、陳久泉、蕭巨昇、黃中泰、簡惠美、陳福禎、陳文慧、葉竑毅等藝術家。