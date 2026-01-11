藝群醫美、CYBERBIZ跨界合作

藝群醫學美容集團董事長王正坤（右五）與CYBERBIZ執行長蘇基明（右三）同為新加坡國立大學ＥＭＢＡ校友，情誼深厚。（藝群提供）

記者林怡孜∕台南報導

面對消費型態快速數位化，台灣醫美與保養產業也逐步展開轉型腳步。藝群醫學美容集團近期與新零售解決方案服務商CYBERBIZ（順立智慧公司）展開合作，導入ＯＭＯ（Online-Merge-Offline）整合系統，建立全新的官方線上購物平台，成為醫美產業結合數位科技的實務示範案例。

藝群醫學美容集團深耕台灣近三十年，長期以醫師專業、臨床實證與成分科學為核心，建立消費者對醫療保養產品的信任基礎。此次與CYBERBIZ合作，並非單純著眼於銷售通路擴張，而是希望透過數位系統整合，讓既有的醫療專業服務與消費者體驗能更順暢地接軌線上平台，提升整體服務效率與資訊透明度。

CYBERBIZ則長期專注於電商系統、金流、物流與倉儲整合服務，協助不同產業品牌進行數位轉型。雙方在合作初期，即以「系統穩定、流程簡化、服務整合」為核心目標，快速完成購物平台建置與後端物流串接，展現企業間高度協調與執行效率。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，數位化不只是通路轉換，更是服務模式的升級。他強調，醫療保養產業的核心仍在於專業與品質，透過系統化工具，能讓消費者更清楚理解產品資訊，也讓服務流程更加透明與便利。

王正坤與CYBERBIZ執行長蘇基明同為新加坡國立大學(ＮＵＳ)商學院ＥＭＢＡ同班同學，彼此熟悉企業治理與跨產業整合思維，促成此次合作在策略與執行層面能迅速對焦。