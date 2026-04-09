「藝義非凡」公益畫展匯聚善意 山田摩衣：讓藝術成為改變的力量
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員山田摩衣昨（8）日上午現身參加「藝義非凡」公益畫展開幕記者會，替這場結合創作與善行的活動站台。展覽由國際扶輪3490地區與板橋南區扶輪社聯手策劃，活動自4月7日至12日於國立台灣藝術大學登場，透過藝術與公益交織，義賣活動將美學轉化為實際援助，吸引不少藝文界與公益團體關注。
山田摩衣以扶輪社友身分到場，指出加入扶輪後深刻感受到社友對藝術文化投入的熱情，不少人長期投入書畫創作，甚至將作品轉為公益資源，協助弱勢族群。她直言，這樣把才華轉為善意的行動令人動容，也讓公益不再只是口號，而是看得見的改變。
此次展覽規模盛大，集結近140件作品，涵蓋油畫、水墨與書法等多元形式。除扶輪社友與眷屬創作外，也邀集國立臺灣藝術大學教授群參與，更納入「板橋我家」與「畫我家鄉」比賽得獎作品。從專業藝術家到學童創作同場展出，呈現跨世代的藝術能量與情感厚度，讓展場充滿生命力。
國際扶輪3490地區總監張煥章致詞時表示，藝術不應僅是視覺的享受，更可以成為改變社會的資源。展覽期間所有作品皆進行公益義賣，預估募集金額可達350萬元，所得將悉數捐助予「新生活社會福利發展促進會」、「家扶基金會」及「國際扶輪 3490 地區扶輪之子委員會」，用於弱勢扶助與兒童關懷，讓每一筆善款都能發揮最大效益。
地區藝術展覽慈善委員會主委崔朝陽特別感謝國立臺灣藝術大學鍾世凱校長親臨支持，不僅提供場地，也動員師資投入創作與義賣，展現學界與民間合作的力量。他期待透過這次行動拋磚引玉，吸引更多人關注公益，讓善的循環持續擴大。
為擴大參與，主辦單位同步推出線上展覽義賣平台，讓無法到場的民眾也能參與認購。主辦方呼籲社會大眾踴躍參觀與支持，共同匯聚善意，讓每一幅畫作都成為傳遞溫暖的橋梁。
照片來源：新北市議員山田摩衣辦公室提供
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