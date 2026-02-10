藝聲感謝粉絲台灣食物應援 控制體態自律不吃晚餐

（中央社記者王心妤台北10日電）韓團SUPER JUNIOR成員藝聲今天來台出席代言記者會，他透露平時就會飲食控制維持體態，隨著年紀漸長想把生活過得更好，更笑說養成不吃晚餐的習慣就是晚上就把自己關在家裡。

藝聲今天出席記者會被問到保養秘訣，他表示，平時就會嚴格控管飲食，不吃晚餐的秘訣就是不跟人見面，「回到家就不外出了，專注做自己的事。」他也說每天一起床就先吃維他命，巡演忙碌期間甚至維他命吃得比飯多。

SUPER JUNIOR去年迎來20週年巡演，藝聲表示，很難忘台灣粉絲在後台幫忙準備了很多台灣美食，但他因為需要管理身材沒有吃，「不過大家的心意，讓我比吃到任何東西都還要飽。」

品牌創辦人、YouTuber理科太太受訪透露，近日積極運動跟控制飲食，已經瘦了10公斤也練出馬甲線，雖然也有跟藝聲討論養生秘訣，「但他說不該吃的不要吃，我只能說謝謝你！（暗示自己做不到）」她透露品牌業績好，年末都是讓員工自填想要的年終獎金，粗估發出超過新台幣百萬元，之後想跨足寵物保健品。（編輯：張銘坤）1150210