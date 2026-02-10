藝聲最晚接代言「運氣不太好」 自閉不吃晚餐全為一件事

藝聲今出席代言記者會。黃于珊攝



韓國天團「Super Junior」（SJ）1月25日剛結束在高雄巨蛋的「Super Show 10」世界巡迴演唱會，藝聲今（2╱10）單飛來台出席理科太太品牌「好好生醫」代言記者會，41歲的他以全黑西裝登場分享「晚上不吃東西」的保養心法。

藝聲一登場就用中文打招呼：「你好，我是藝聲。」他坦言除很努力維持飲食管理外，也靠吃維他命維持不老外型，還笑說：「我覺得1月份，比起飯，我吃維他命吃的更多。」

身為維他命狂人，藝聲分享起床第一件事就是吃維他命，「然後會用鹽水漱口。有一大早起來就要吃的維他命，Omega-3一定會吃，其他會看那天的狀況怎樣搭配著吃」。超級愛喝咖啡的他還提到最近看到一份研究報告，「早上空腹喝咖啡其實非常不好」。理科太太附和：「他分享的小科學是非常正確的，因為喝咖啡會利尿，吃維他命B群就浪費掉了。」

提及保養心法？藝聲大方分享：「首先我晚上就是不吃東西，但果昔或該喝的我還是會喝，我其實幾乎沒有在喝酒，晚上也不吃辣的、鹹的食物，會這樣做是為了讓我自己更加成功，所以更努力的去實踐，因為不只是韓國，全世界的人都對外型更用心地去管理，像我體質比較容易浮腫，加上我吃了什麼立刻就會反應出來，所以我特別有做自我管理。」

至於如何對抗飢餓和抗拒誘惑？藝聲坦言年紀小一點的時候真的覺得非常辛苦，笑說別無他法，「就是不要跟人見面，晚上回到家我就不外出了，就是專注做自己的事」。

被問團員會互相交流保養祕方？藝聲笑說大家都有各自的喜好，「有好的地方也會分享，其他成員也是會吃營養品，不過因為我比較有在努力做飲控，所以我的習慣會跟其他成員有點不太一樣」。

理科太太（左）邀藝聲代言。黃于珊攝

而首次以個人身分代言，藝聲笑說：「我在成員中是最晚代言的，不知道啦！可能是我的運氣不太好，其實我非常想要拍我個人的廣告代言，但是比較晚才來進行，所以我非常努力在幫品牌宣傳，可能也會讓品牌有點傷腦筋，因為做太多了，因為是第1次，我也非常渴望有這個機會，實際接到後我就非常認真的宣傳。」

談到來台開演唱會印象最深刻的粉絲應援，藝聲說：「因為我不太會說謊，老實講很多粉絲非常熱情準備吃的東西，因為我持續有在做飲控，所以準備的食物我其實不太能吃很多，但就心意上我比任何人都吃的更飽。」他也提到巡迴時最常做的事情是會到處走訪想去的地方，「不管是哪裡，都會有廣告說我們即將要開演唱會，對於這部分是我印象最深刻的事」。

被問高雄演唱會最難忘的地方，藝聲直言：「其實每一場巡迴演出都讓我非常驚豔，因為一直巡演，所以對我們來說大同小異，可是在台灣我們要唱6場，台北大巨蛋又是第1次去，其實原本蠻不安的，但發現票都完售，其實心中就會有各式想法，會覺得非常感謝也覺得有點抱歉，就很多複雜的心情。」

至於新計畫，藝聲透露今年在日本、韓國會發行個人專輯，「是我個人發行的第10周年，所以團體20周年接收到非常好的能量之後，我就會好好去準備我個人10周年的專輯活動」。

