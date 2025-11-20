藝術下鄉巡演啟動 後龍區學子精彩演出獲滿堂彩

苗栗縣藝術下鄉巡迴展演系列活動首場於二十日，在後龍鎮新港國中小活動中心登場。

（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣藝術下鄉巡迴展演系列活動首場於二十日，在後龍鎮新港國中小活動中心登場，邀集後龍地區十二所國中小學演出，開場由新港國中小演出〈彩色的苗栗〉揭開序幕，緊接著各校輪番登台，台上孩子們全心投入在表演中，台下觀眾更是熱情掌聲，為他們精湛的演出掌聲鼓勵。

苗栗縣政府自一０八學年度起，辦理苗栗十八鄉鎮市藝術下鄉活動，以「讓學生展現自信，亮出自我」為願景，鼓勵縣內學子發揮藝文專長與天賦，站上舞台自信演出，迄今已辦理十八場次，共計一四三所學校，三萬餘名親師生參加過此項活動。

今年度將辦理三場藝術下鄉巡迴展演系列活動，首場於十一月二十日在後龍登場，第二場卓蘭泰安後山區將於十二月四日在卓蘭國小活動中心、第三場大湖區將於十二月十七日在南湖國小活動中心辦理。

縣長鍾東錦表示，讓孩子有舞台能夠樂於表演，勇於表現自己的專長是很棒的一件事，透過簡單舞蹈、歌唱、演奏，將他們在學校發時間練習的成果展現給大家，相互切磋交流，鼓勵孩子培養藝術氣息更要學習藝術，相信會讓他們的人生更加美好。

縣長強調，藝術充滿在大家的生活當中，上任以來一直以把苗栗打造得更好為目標，讓各位同學以住在苗栗為榮，這也是各校校長的任務之一，在議會等各級民意代表的支持下一起努力，同學們的任務則是當好一位學生，功課上努力，學習藝術、跳舞、音樂也要認真投入，同時也要鼓勵孩子們有空在家就多擁抱爸爸媽媽，增添家庭藝術建立緊密關係，生活中加點藝術會更快樂。