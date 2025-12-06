藝術下鄉溫暖展開! 新古典室內樂團原創《花蓮的歌》三部曲啟動 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】榮獲 2025「日本 GOOD DESIGN AWARD」與「美國 MUSE 設計大獎」最高榮譽鉑金獎的新古典室內樂團，去年以細膩而深刻的舞台語彙感動無數觀眾。今年在花蓮縣政府與花蓮縣文化局的支持下，再度受邀為花蓮量身打造原創音樂舞台劇《難忘的木玫瑰》，並啟動「藝術下鄉」巡演計畫。今（5）日於玉里率先登場，以高水準當代藝術走入偏鄉，讓孩子、家庭與在地居民在家門口即可近距離欣賞專業演出。

花蓮縣長徐榛蔚表示，新古典室內樂團於 11 月將聲影劇場作品《極境尋光》及《邦卡的七彩布裙》帶至花蓮市六期重劃區，引起熱烈迴響；12 月更深入玉里、鳳林與吉安等地，帶來三場「藝術下鄉」公益巡演，以跨域創作連結花蓮土地、人文與故事。徐縣長也誠摯邀請鄉親踴躍到場，一同感受藝術的溫度，讓花蓮因音樂與創意而更具魅力與光彩。

《音樂舞台劇－難忘的木玫瑰》由藝術總監陳欣宜率領團隊，以音樂、舞蹈、光影與劇場交織多元創意。故事以花蓮海線觀光產業轉型為背景，透過戲劇與音樂描繪土地、家庭、工藝與記憶的交錯，結合大理石、木雕與在地生活意象，呈現面對時代變遷的人們所展現的韌性與深情。劇中更融入〈花蓮港〉、〈七星潭〉、〈望春風〉、〈甜蜜蜜〉、〈玫瑰玫瑰我愛你〉等多首經典旋律，以熟悉的曲調喚醒花蓮人的共同記憶，讓觀眾在音樂裡重新看見家鄉的故事。