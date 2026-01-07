藝術停靠的地方──奈良美智在嘉義新港

由中華文化總會主辦的「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，目前正在嘉義縣新港文化館 25 號倉庫展覽中，採線上預約制參觀，讓觀眾在安靜、緩慢的節奏裡，靠近奈良美智的創作世界。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫的第五站。自 2023 年啟程，作品陸續走過高雄、澎湖、屏東與金瓜石，如今來到嘉義新港——一座以農業為核心的小鎮，也成為藝術自然停泊、自由發酵的場域。

展覽共呈現 72 件作品，涵蓋奈良美智不同創作時期，包含大型繪畫、攝影、陶作、早年旅德時期的素描。其中，以 1994 年同名作品為基礎重新詮釋的《凋謝的花（2020 版）》，更是奈良美智首次帶來台灣展出的重要大型畫作，在低調而內斂的空間中，成為觀者與作品之間靜靜對話的起點。

談起嘉義，奈良美智形容這裡「很像我出生、成長的日本東北地方」。那種貼近土地、與勞動並行的生活節奏，讓他想起故鄉青森——一個同樣以農業為根、卻孕育出深厚文化底蘊的地方。

展場所在的新港文化館 25 號倉庫，原為農會儲藏空間，保留了磚造結構與歷史痕跡。奈良美智透露，自己對這樣的空間特別有感，因為他第一次在故鄉青森舉辦大型展覽時，也是選在一座老倉庫中完成。此次展覽為了延續倉庫原有的使用意象，團隊特別運用農業遮光網調整光線，使展場氛圍更為內斂，也讓觀眾必須放慢腳步，才能真正走進作品。

文化總會秘書長李厚慶表示，奈良美智長期透過社群平台記錄在台灣的生活片段，讓藝術自然地融入日常，而不是高高在上地被觀看。「這次展覽真的有回家的感覺，畫得多、話不多，但作品本身已經說得很清楚。」

嘉義縣長翁章梁也指出，奈良美智多次親自來嘉義場勘，最後選擇新港，對地方而言意義深遠。藝術不只是短暫停留的展覽，更是一種長時間的文化對話，也讓嘉義成為台日情感交流的重要節點。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」目前於嘉義縣新港文化館 25 號倉庫展出，展期至 2026 年 5 月 17 日，採線上預約制、分時段入場。每月 15 日中午 12 點開放下個月份的參觀預約；其中 2 月與 3 月之預約時程，將提前於每月 13 日中午 12 點開放。更多展覽資訊可搜尋奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。