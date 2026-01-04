藝術分享 走進精神康復者世界

市長黃偉哲四日參觀展覽，社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會成員特別獻上手作黏土人偶藝術品。

（南市府社會局提供）

記者王勗∕台南報導

社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會四日起於南紡購物中心舉辦真人圖書館分享會，期盼用藝術作品讓一般民眾走進精神康復者的世界，在藝術溝通中，消弭社會間的偏見與誤會，讓精神障礙者在社區中享有平等與尊嚴，共同促成更具包容性、互助性的社會環境。

台南市首處精神障礙者協作模式服務據點知南會所四日於南紡購物中心ＡＩ館二樓藝廊舉辦「藝起精彩，藝起共好─穀粒禾禾，畫話人生藝術展」。本次藝術展覽作品均是由穀粒禾禾服務對象及家人等共同製作，涵蓋油畫、黏土等各式作品，透過藝術述說精神復原歷程，預計展出至本月六日。

南市府社會局指出，知南會所為本市第一處精神障礙者協作模式服務據點，由社會局與衛福部社會及家庭署補助社團法人臺南市穀粒禾禾身心關懷協會設置，目前服務六十二名精神障礙者提供精障朋友自然的同儕互動與日常生活支持。穀粒禾禾身心關懷協會是南市致力於身心健康關懷的組織，專為精神障礙者及其家庭提供家庭訪視、資源網絡連結等多元化的服務。以會所模式提供夥伴關係與社會角色之再建立，致力建立關懷、尊重和多元的環境。

市長黃偉哲四日也親自到場觀賞藝術作品，肯定精神障礙朋友在藝術創作上的韌性，穀粒禾禾身心關懷協會也特別送上員親手製作的市長黏土人偶藝術品，感謝南市府長期以來對精神障礙朋友的支持與關心。黃偉哲表示，截至去年九月底，南市精神障礙者人口約九０九三人，台南市目前已設置新化區知南會所、安平區安平會所、北區馥郁會所及新營區拾伊會所等四處據點，今年預計也將再添至少一處，接續擴大服務範圍與量能。也歡迎各界參觀展覽，透過藝術看見精神康復者的生命故事，給予更多理解。