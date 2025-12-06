藝術卡車開進台中豐樂公園 薪傳歌仔戲劇團演出「黑姑娘」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】歌仔戲是珍貴的文化，但對於許多孩子而言仍相對陌生，由臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會主辦、台中市政府文化局合辦的「紙風車台灣鄉村卡車」昨（5）日特別開進台中豐樂雕塑公園，由「薪傳歌仔戲劇團」帶來兒童歌仔戲作品《黑姑娘》，以淺顯易懂的方式，引領大小朋友親近戲曲。活動吸引近2千名觀眾，鮮明活潑的演出，成功拉近戲曲與孩子之間的距離，讓傳統藝術更貼近日常生活。

▲劇團演員至觀眾席與親子互動。

文化局表示，「薪傳歌仔戲劇團」由歌仔戲國寶廖瓊枝老師於民國78年創辦，以細膩身段、優美唱腔與堅守傳統的表演風格深受喜愛，劇團長年投入傳承與推廣，為歌仔戲注入新養分。這次演出由青年演員擔綱，其中江亭瑩更於今年榮獲傳藝金曲獎「最佳青年演員獎」，表現亮眼。劇碼《黑姑娘》取材自西方童話《灰姑娘》，描述女主角朱麗絲飽受欺負，辛苦操持家務而滿臉煤灰，故而被稱作「黑姑娘」。在桃花仙姑的協助下，她得以參加王子舞會，最終王子憑藉她遺落的鞋子尋得真愛，動人的故事情節讓現場觀眾看得目不轉睛。

文化局指出，許多孩子對歌仔戲仍相對陌生，需要時間陪伴與持續深耕，這次與財團法人臺灣歌仔戲推廣基金會合作辦理藝術卡車鄉村巡演，以熟悉的故事情節與生動的表演形式，讓孩子輕鬆親近歌仔戲。巡演資訊可至基金會臉書查詢。

此外，台中綠美圖將於12月13日正式開館，文化局將於綠美圖遮蔭廣場規劃系列活動，包括12月20日（六）19時「臺灣青年管樂團」《慶典流光》音樂會、12月21日（日）15時「刺點創作工坊」《誰偷走了我的字》親子音樂劇。誠摯邀請市民朋友一同參與，共度豐富藝文時光，更多活動訊息可至臺中市政府文化局官網及各文化中心、圖書館官網查詢。