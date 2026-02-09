藝術名家偕百歲人瑞林口新春揮毫 六場巡迴逾千人參與

嘉寶祖孫學堂場次充分展謝青銀世代共學樂趣。（圖：林口區公所提供）

▲嘉寶祖孫學堂場次充分展謝青銀世代共學樂趣。（圖：林口區公所提供）

迎接馬年到來，林口區公所連續第九年舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，今年規模再升級，規劃六場次巡迴揮毫，自一月廿日起至二月八日走訪公所、學校、市場及各大市民活動中心，吸引逾三千人熱情參與，現場墨香四溢，排隊索取大師墨寶人潮不斷，為街頭增添濃厚年節氛圍。

林口區長鄭淑敏今（九）日表示，今年邀集多位在地書畫名家共襄盛舉，包括擅長行草結合圖畫的賴國忠校長、精通六體書法的盧昭亨老師、以篆書見長的李鐵倉老師，以及林鳳朝老師創意春聯團隊與陳蔚起老師書畫班，將傳統書藝融入彩墨巧思，深受民眾喜愛。

廣告 廣告

首場活動於林口區公所，特邀在地百歲人瑞沈軏先生共同揮毫，象徵文化傳承與福氣共享。後續場次深入校園、傳統市場及社區活動中心，吸引親子、青年與長者踴躍參與。鄭淑敏指出，新春揮毫不僅傳遞年節祝福，也促進世代交流與社區凝聚力，展現林口重視長者、融合人文藝術的溫暖城市精神。此外，馬年小提燈領取資訊將公布於林口區公所官網及臉書專頁。

家住舊街的張小姐連兩年報到，她表示：「手寫春聯很有溫度是印刷品無法取代的。」一位生肖屬馬的張爸爸，看到老師在春聯上畫出神采奕奕的駿馬，興奮直呼：「這就是專為我馬年設計的頭彩！」