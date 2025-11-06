藝術品灰塵被志工「誤認髒汙擦拭」 基市文觀局道歉、洽談保險公司

〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕基隆市文化觀光局正在基隆美術館舉辦國際當代藝術特展，其中藝術家「倒裝的語句–16」作品刻意附著的灰塵，寓示消逝與流轉，志工誤以為是髒污，竟拿衛生紙擦拭清潔，使得作品難以回復原貌，文觀局已向創作者陳松志藝術家致歉，並與保險公司洽談後續理賠可能性。

文觀局副局長鄭鼎青表示，2025基隆美術館當代藝術特展「We are Me-我(們)到此一遊」從10月31開展，展出英、日、泰、台10位藝術家的作品。陳松志的作品「倒裝的語句-16」鏡面，覆滿灰塵的舊鏡，反射美術館的樓梯，寓示消逝與流轉，映照中產階級的審美與文化意識的延續。

但日前志工在巡視時，誤解裝置藝術狀況以為髒污，竟拿衛生紙擦拭作品上的灰塵，造成作品意義損害，難以恢復作品原貌。

鄭鼎青說，志工平日時有經過訓練的，但當時可以對藝術品有所誤解，館員雖於第一時間制止，但已完成擦拭無法挽回作品原先狀況，傷害已造成，文觀局立即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施。

文觀局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續處理方案，並將與保險公司洽談後續理賠的可能性與相關事宜。

律師蔡家豪指出，此作藝術品是否理賠，要視保險契約條款內容而定，如果有約定就被保險標的即藝術品遭到第三方外力破壞時為保險事故發生，這就會有保險理賠。

不過，一般而言，藝術品上的灰塵遭到擦除，就藝術品本身應無財產上損害，如果以保險作為填補損害的角度，有可能變成不理賠，因為沒有發生損害。

有民眾表示，志工的出發點是好意，不知會反效果，也是無奈。

基隆當代藝術展，藝術家陳松志的作品被志工拿衛生擦拭。(記者盧賢秀攝)

基隆美術館志工協助維護美術館的秩序，卻拿衛生紙擦拭藝術家的作品損其原貌。(記者盧賢秀攝)

