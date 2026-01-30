藝術品被「吃」了！ 不滿AI生成圖像 學生怒吞57張照片遭逮

AI人工智慧生成圖像的版權爭議持續延燒，如今這把火也燒到了校園藝術展覽，美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）近日發生一起離奇案件，一名大學生因不滿研究所同學展出的作品是由AI生成，竟在展覽現場將這些藝術品「吃下肚」以示抗議，最終遭警方逮捕並面臨刑事指控。

根據外媒報導，這起事件發生在該校的藝術畫廊。攻讀電影與表演藝術的大學部學生葛蘭傑（Graham Granger），在參觀展覽時，盯上了碩士生德懷爾（Nick Dwyer）的創作《影子搜尋：ChatGPT精神病》（Shadow Searching: ChatGPT psychosis）。該作品由160張類似拍立得的小型照片組成，釘在牆面上展示，標籤上明確註明創作者為「德懷爾與AI」。

據校園媒體《Sun Star》與警方報告指出，葛蘭傑因認為這些圖像是由AI生成，便憤而撕下牆上的照片並吞食咀嚼。警方估計，牆上160張照片中，至少有57張遭到毀損或被吃掉，葛蘭傑事後向警方坦承，破壞作品的動機純粹是因為「反對AI生成藝術」，他認為AI技術未經授權便抓取人類藝術家的心血作為訓練資料，才是真正的剽竊。

受害藝術家德懷爾表示，該作品旨在探討身份認同、敘事創造，以及與聊天機器人深度互動後產生的「AI精神病」（AI psychosis）現象，模擬一種虛假的記憶與關係。對於作品被「吃掉」，德懷爾無奈表示：「當你創作藝術時，你和作品都會變得脆弱，這或許讓作品看起來更真實、更有生命力，但也更容易受傷。」

這起「吃藝術品」的事件，讓人聯想到2019年義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）著名的香蕉作品《喜劇演員》，當時也遭一名表演藝術家當眾吃掉。然而，這次的性質大不相同，葛蘭傑的行為已被定調為犯罪。根據阿拉斯加法院資料，葛蘭傑被控犯下四級刑事惡作劇罪（criminal mischief），屬於B級輕罪，造成的財物損失估計低於250美元（約新台幣8000元）。

近年來，藝術界對生成式AI的焦慮感日益升高。早在2023年，就有多名數位藝術家對Stability AI、Midjourney等公司提起集體訴訟，指控其演算法非法使用版權圖片進行訓練，儘管法律戰仍在持續，但許多創作者仍感到無力。

