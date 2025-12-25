藝術場域無疆界 胡晴舫攜手瑞士展現文化軟實力

（中央社記者郭芳君蘇黎世25日專電）駐法國台灣文化中心主任胡晴舫於疫情期間上任，已在歐洲推廣台灣文化5年。她突破國界限制，開啟台灣與瑞士間的藝術交流，台灣透過參與漫畫節、電影節等活動，打造藝文外交影響力。

在疫情陰影仍籠罩全球之際，胡晴舫以作家特有的敏銳與跨界思考，如何在歐洲文化場域中為台灣開闢一條不靠聲量、數量，而是靠理解與共鳴的文化之路。

胡晴舫日前接受中央社專訪，介紹她如何從法國出發，將台灣藝術帶入瑞士法語區，串連劇場、漫畫、電影、錄像藝術等形式，逐步累積台灣與瑞士間的文化交流。

●文化如風 交流不靠征服而是理解

在胡晴舫的心中，藝術世界裡沒有高低之分，也不該有不可跨越的疆界。她始終相信，文化的語言不是用來征服對方，而是溝通與理解。她表示，「文化就像風，自由流動，不知邊界」。

她表示，歐洲社會重視文化積累，文化如同河流，穿越不同地景與歷史，最終匯入大海，形成人文素養。也因此，她發現與歐洲人談文化特別容易產生共鳴。

胡晴舫說：「正是在這樣的理解基礎上，台灣文化得以被看見、被傾聽，而非被簡化或標籤化。」

●台灣當代自由與多元經驗 觸動瑞士與歐洲

胡晴舫表示，自80年代末解嚴以來，台灣在多重文化與價值衝擊中，逐漸孕育出自由而多元的社會內在；而瑞士社會也長期關注環保能源、戰爭威脅、人權價值、多語共存等議題，當這些議題透過藝術形式呈現時，不僅拉近距離，也引發更深層的理解與對話。

胡晴舫以「小星星」形容台灣。她表示，國家或許不大，但亮度未必微弱。瑞士作為一個長期堅持自主路線的小國，對此並不陌生。也因此，台灣當代社會的思考、反省與掙扎，特別能引起瑞士人的共感，展開對話。

●參與漫畫節與電影節 逐步構建台灣瑞士藝術交流

流

「台灣是什麼？」一直是台灣文化中心工作的核心命題。胡晴舫回顧，2023年5月，台灣受邀擔任洛桑漫畫節主賓國。作為瑞士法語區第二大漫畫節，當年首次邀請6名台灣漫畫家參與，舉辦展覽、講座與簽名活動，並在火車站的廢棄空間舉辦「台灣之夜」，吸引兩、三百名來賓參與，現場氣氛熱烈。

2024年3月，更是一場密集而全面的文化展現。團隊串連多個藝文機構與場館，展開為期一週的台灣文化體驗。包括在「10號月台」藝文園區（Plateforme 10）播放台灣錄像藝術作品，並於瑞士電影資料館（Cinémathèque suisse）推出楊德昌電影回顧展，從影像脈絡中呈現台灣的時代與精神。

胡晴舫表示，近期最引人注目的藝術成果，是與洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy）合作的實境劇場「這不是個大使館」。由瑞士導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）與3名台灣素人演員共同創作，探問台灣的國際處境、國家定位與認同，作品在洛桑首演時引發熱烈迴響。

她提到，同年，台灣也與日內瓦Black Movie電影節合作擔任主題國，邀請導演蔡明亮於攝影中心策劃一檔別具特色的視覺藝術展，並在VR領域與日內瓦國際電影節展開深度合作。

●接納他國文化同時保有獨特性 成台瑞士共同點

回顧5年來的文化交流經驗，胡晴舫認為，「尊重」始終是最重要的原則。鼓勵創作自由的同時，也必須意識到文化差異與界線，模仿可以是致敬，但若淪為刻意醜化或便宜抄襲，就該停下來反思，是否偏離創作初衷。

她觀察，文化工作者多半嚮往自由、充滿好奇，對美學有強烈主張，卻少有牢不可破的定見。尤其瑞士是多語環境，周圍也環繞著不同國家。在這樣的環境中，人們學會在接納他者的同時，保有自身的獨特性，這也是台灣與瑞士之間重要的共同點。

●防疫同婚成績亮眼 助台藝文活動推廣海外

在疫情期間上任，胡晴舫形容自己相當幸運。她表示，當時台灣在防疫上的表現亮眼、同性婚姻合法化的進展，使台灣的國際形象大幅提升，有助於在海外推廣台灣藝文活動。

胡晴舫認為，駐法國台灣文化中心的任務，不只是藉由藝文讓世界看見台灣，更要讓國際社會信賴台灣。文化更深的層次是外交的推手，是人民互相建立的真實情感。

她說，「台灣雖小，國際處境複雜，但我們始終相信自己是人類社會的一分子，願意也能夠貢獻力量」。

回顧近5年的文化工作，胡晴舫感到踏實而安心。歐洲教會她一件事：「國不在大，有人則靈」。她表示，「不必成為最大的那顆星，只要持續發出屬於自己的光芒」。（編輯：謝怡璇）1141225