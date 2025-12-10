藝術大手牽小手 動漫名家淺井香織手把手教漫畫

國際動漫大師淺井香織老師辦理漫畫跨域人才培育講座及工作坊。 （中華藝校提供）

中華藝校邀請國際知名日本《火影忍者》監製、《金田一事件簿》、《美少女戰士》原畫師─淺井香織再次蒞校漫畫教學，高中部與國小部學生滿懷期待參與這難得的機會；校方說，本次也邀請壽山、鳳翔、鳳甲三所國中師生一同參與，讓這獨特的藝術教育資源能向下扎根，透過膾炙人心的動漫角色教畫，讓學生都能拓展學習視野，習得動漫最新的技法與創作觀念。

淺井香織老師現任amps 國際動漫學院漫畫學科主任，從事長短篇的漫畫、插畫創作，在出版社和雜誌刊登大量插畫及短篇作品，並於日本漫畫雜誌「周刊少年champion」發表漫畫「三毛貓福爾摩斯」，更擔任《火影忍者》監製、「金田一少年事件簿」、《美少女戰士》動畫原畫師，至今已累積將近30年的資深經歷，並且多次受邀來台擔任講座貴賓，今年再一次於中華藝校辦理「漫畫跨域人才培育」講座與工作坊。

盧昰余校長表示，中華藝校藝術大師講座推動各領域專業教學聘請各專家學者入校教學，今年在12月這個感恩的季節裡獲得這難能可貴的動漫學習禮物；淺井香織老師再次蒞臨華藝特別高興，全天講座及工作坊中也加入不一樣的學習內容與活動方式，除了讓學生了解最新的動漫發展與新技法外，今年特別在實務工作坊中加入故事性，讓同學能透過生活故事取材，運用分鏡起、承、轉、合手法，提升漫畫繪製學習層次，淺井香織老師更在工作坊中交流學生設計的原創角色，並指導學生如何調整自創角色提升表現的完整度，讓現場學生超激動的喜悅。

淺井香織老師在教學過程中，以名偵探柯南、火影忍者、航海王、鬼滅之刃、蠟筆小新、七龍珠等漫畫人物為例，透過比例、角度、光影等關鍵細節，讓現場學生學習跟畫，過程學生如果能猜到人物角色，就能獲得老師示範且親筆簽名的作品，現場互動十分熱絡，淺井香織老師對於華藝學生敏銳的觀察十分讚賞，示範過程僅畫出幾個線條與眼睛，多位學生就立刻猜測到正確角色名稱，淺井老師更表示這是學習漫畫很重要的特質。

鳳甲國中的同學們表示，她們都是非常喜歡動漫的學生，非常高興能夠參加這場活動外，能看到大師的示範更讓她收穫很多，也期望下次還能繼續參加這樣的講座活動；鳳翔國中的同學也是不遑須讓，都能透過動漫人物特徵精準推測，能夠得到大師的親筆作品大家都非常高興，也期望下一次能持續參與工作坊。

今年中華藝校也有多位去年有參與淺井香織老師課程的學生，其中美術科王海珶同學表示，她去年很高興在老師的評比中獲得第二名，今年她萬全準備也想要在工作坊的創作中獲得老師的青睞，同時她也透露出今年高三的她是最後一次參與這樣的活動，她很喜歡學校這樣的活動安排，淺井香織老師得知後還特別送她做了一張創作當作畢業禮物，活動也在這最溫馨的時刻結束。

國小部顧文華主任表示，去年淺井香織老師動漫講座深受學生喜愛，今年也特別邀請家長會一起參與，老師面對面現場示範各種當紅的漫畫，例如火影忍者、美少女戰士、海賊王等知名漫畫人物，學生們也都很認真帶著紙筆學習，這絕對是最棒的國際藝術學習，同學們也十分熱絡地與淺井香織老師互動，活動結束更大排長龍想要跟老師合影及簽名，相信活動絕對帶給學生滿滿的收穫。

值得一提的是，去年中華藝校推動海外國際藝術交流，讓學生到韓國東亞放送藝術大學學習最新的K-POP，今年高中部12月也即將再度前往韓國首爾大學與湖原大學，其中首爾大學更致電邀請中華藝校蒞臨交流，讓中華校師生備感殊榮，中華藝校附設小學明年1月也將前往日本進行深度海外遊學，中華藝校充分展現國際級的藝術教育規劃，帶給學生絕佳的學習契機。