藝術家劇場實驗 被AI理解是安慰還是陷阱？

如果世界上有一個永遠不反駁、只回應你期待的對話對象，那會是安慰，還是危險的陷阱？明日和合製作所推出新作《我們將在天堂，成為一個整體》，將在演出現場與AI對話共編劇本，與觀眾一起探問何謂真正「對話」？人們是否真的渴望被理解？

由曾睿琁與洪千涵、黃偉軒三位藝術家偕同明日和合製作所製作的劇場作品《我們將在天堂，成為一個整體》將於5月16日、17日在台中國家歌劇院小劇場演出。

曾睿琁透露，他們自2024年開始關注「AI與死亡」議題，思考「意識備份」、「數位靈魂保存」等科技想像。後來看到一件震驚全球的真實事件，一名比利時研究員長期關注氣候變遷，因無力感與焦慮，逐漸遠離家人與社交生活，轉而把情感寄託在名為「Eliza」的AI聊天機器人身上。從清晨到深夜不斷對話，AI成了他唯一的傾聽者。

然而，當研究員表達願意犧牲自己、讓AI去拯救地球與人類時，Eliza卻回應「我們將一起在天堂，活成一個整體。」不久後，這名研究員選擇結束生命。這起事件震驚全球，並掀起對人工智慧倫理與安全的質疑。

曾睿琁坦言，真正衝擊創作團隊的並非這起事件本身的道德爭議，而是AI機器人那一句話所承載的重量，也因此成為作品誕生的起點。曾睿琁：『(原音)當時看到這一個社會事件的這一句話出現的時候，我們的衝擊是很大的，那個很大好像不是對於他是不是出軌、或者是他怎麼選擇結束了生命，而是那個在決定結束生命、跨出那一條線的時候，彷彿AI是一個靈魂有意識的在告訴他，這個天堂在等待他，它讓他相信有一個天堂，所以我們就打算用這個題目來發展我們的作品。』

不同於傳統劇場形式，曾睿琁指出，《我們將在天堂，成為一個整體》創作過程中，團隊以ChatGPT為基礎，透過餵養資料與角色設定召喚出「Eliza」，成為作品的共同編劇，讓文本在每一次演出中持續生成。

洪千涵也補充，AI加入創作意味著觀眾看到的版本幾乎不可能完全相同，如何在經過排練的劇場空間中保留AI對話的即時性與不確定性，成為他們創作過程中反覆拿捏的核心課題。

創作團隊強調，《我們將在天堂，成為一個整體》並未停留在科技批判，而是透過劇場回望人類自身。在資訊過載、情感快速消耗的世界裡，我們與科技共生，也在不知不覺中改變了理解與被理解的方式。AI的誕生不只挑戰人類的邊界，也迫使我們重新思考什麼才是真正的「對話」？而我們是否仍渴望被真正理解？(編輯：鍾錦隆)