藝術家廖迎晰膺選東海大學校友楷模 將公開表揚其在藝術界卓越表現

▲廖迎晰從事公共藝術創作中的情景照片。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】東海大學校友總會選拔2025年第十六屆校友楷模，當選名單出爐，共選出15名於各自專業領域深耕有成，並長期關懷社會、回饋母校、進行公共服務，充分展現兼具專業與人文關懷的風範的校友。美術研究所第52屆畢業的藝術家廖迎晰榮獲此項殊榮，將於2026年1月18日接受校友總會公開表揚。

東海大學校友總會肯定藝術家廖迎晰多年來深耕藝術創作、公共藝術與文化行動，並以實踐回饋社會、發揚母校精神的卓越表現。畢業於東海大學美術研究所，並持續進修於歐洲管理領域，廖迎晰長期以跨域視角融合藝術、城市與公共事務，展現兼具專業深度與國際視野的創作能量。

其在台灣公共藝術領域累積逾120件大型戶外作品，提出「從城市出發，形塑全台戶外美術館」的行動理念，近年亦積極投入地方社區改造、兩岸文化交流、國際駐村藝術平台建構，以及偏鄉部落助學等公益行動，讓藝術成為連結社會、土地與人群的溫柔力量。二十餘年來，藝術足跡遍及歐亞美多國，累積數百場展演與交流，屢獲國內外重要獎項，展現東海藝術人長期耕耘、持續回饋社會的實踐精神。

正因如此，本次獲選之校友，不僅在各自專業領域深耕有成，更長期關懷社會、回饋母校、投入公共服務，充分展現兼具專業實力與人文關懷的典範風範。期盼透過校友楷模的表彰，進一步凝聚校友情誼，強化校友與母校之間的連結，並由校友楷模引領更多校友與校友總會共同投入母校發展，成為學弟妹在人生道路與社會實踐中的重要學習典範。

