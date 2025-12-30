藝術家張若綺 海大個展抽象創作

國立臺灣海洋大學藝文中心近期推出藝術家張若綺創作個展「晴光之絲－與海洋共行」，展出藝術家以複合媒材與版畫轉印技法的抽象創作，開幕當日同步舉辦藝術家講座，吸引眾多校內師生及藝文界人士共襄盛舉。展覽至2026年1月22日止，海大誠摯邀請各界人士到海大圖書館一、二樓藝文中心展示空間，在光影與絲線交織的藝術場域中，感受時間、海洋與生命的靜謐對話。

「晴光之絲－與海洋共行」展覽以「晴光」象徵穿透陰影的微光，「絲」則指向感知與記憶的延展，作品透過細膩如絲般的線條與光影層次，回應時間、記憶與生命，並延伸對海洋意象與自然共感的思索。

藝術家張若綺挪用版畫語彙，運用果凍移印等轉印技法，在紙張、顏料與壓力的交互作用中，保留偶發生成的肌理與反白線條，使每件作品皆為不可重製的獨特存在；她形容每一次展覽，皆如同一場嚴謹而誠實的研究實踐。

張若綺1977年生於臺中，畢業於國立臺南大學美術研究所，現在是專業藝術創作者，作品曾獲文化部藝術銀行典藏，並於2024年榮獲全國屏東獎複合媒材類優選，創作與展覽經歷豐富