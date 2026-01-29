藝術家張進丁揮毫寫春聯贈春聯 墨香茶席邀民眾共品茶香

藝術家張進丁老師配合個展於南市民治市政中心大廳舉行揮毫寫春聯贈春聯活動，並邀茶席老師設置墨香茶席，邀民眾共品茶香。（記者李嘉祥攝）

迎接丙午馬年農曆春節，正於臺南市政府民治市政中心正展出「77歲個展．墨韻人生．返鄉心語」的張進丁老師，29 日特於展覽現場揮毫書寫斗方春聯及說明春聯便利貼要訣，並邀請知名茶席老師林玉雪、江惠如及李麗珍設置墨香茶席，吸引許多民眾喝茶、索取春聯，市政大廳充滿喜氣洋洋新春氣氛。

秘書處長黃國照表示，農曆春節是國人最重視的民俗節慶活動，寫春聯成了此時最應景的文化活動；「春聯」源自於桃符，每逢新年，人們在桃木板上，畫上神荼、鬱壘的圖像掛在大門兩側，後來桃符內容轉化對聯的吉祥詩句，成為春聯由來，除夕當天家戶貼上門神和春聯，以作為除舊怖新及迎接新年到來。

張進丁老師說，一幅春聯有兩直、一橫等共三張，春聯怎麼貼是一門學問；橫幅貼於門楣上方，叫做橫批，面對大門時記得「左小右大、左輕右重、左平右仄」，亦即面對大門時右手邊貼上聯，左手邊貼下聯。

黃國照處長指出，「張進丁77歲個展．墨韻人生．返鄉心語」畫展自即日起至2月10日於民治市政中心一樓大廳展出，週一至週五展出時間為上午9時至下午5時；展覽期間並配合農曆春節辦理「寫春聯贈春聯暨墨香茶席」活動，斗方春聯數量有限，索完截止，歡迎把握機會。