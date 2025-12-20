藝術家彩繪彰邑百景 燈籠創作展現城市文化底蘊

林世賢市長逐批和藝術家們合影。圖／彰化市公所提供





彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動今年邁入第6年，20日上午在彰化藝術館前廣場熱鬧展開，邀集縣內18個書畫會、近300位藝術家參與，其中逾百位藝術家現場進行彩繪創作，場面熱絡，展現地方藝術能量。

林世賢市長為彩繪燈籠題字。圖／記者鄧富珍翻攝

今年活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然景觀與人文風貌融入燈籠創作中，透過多元媒材與風格，呈現彰化深厚的文化底蘊與城市特色，讓傳統燈籠成為傳遞地方故事的藝術載體。

彰化古名「半線」，源自平埔原住民族巴布薩族社名音譯。清雍正元年（1723年）設立彰化縣後，半線成為縣治所在地，開啟彰化三百年的發展歷史。長年累積的文化能量，使彰化成為中部重要的文化城市，擁有4處國定古蹟與16處縣定古蹟，數量居全縣之冠，在全國亦名列前茅。

林世賢市長語重心長籲請政治人物除了爭取建設也要重視藝術文化涵養與推廣工作。圖／記者鄧富珍翻攝

彰化市長林世賢表示，近年配合城市發展與歲末節慶氛圍，規劃「半線古城・慶典之都」文化季系列活動，本次藝術家彩繪燈籠為活動揭開序幕，後續將陸續推出「全民彩繪祈福燈籠」、「年貨大街」、「點亮彰化城」、「向天公借膽」及「半線古城踩街國際嘉年華」等活動，串聯至元宵節，邀請民眾在節慶中親近藝術、認識地方文化。

林世賢指出，隨著城市建設與公共空間持續推動，如何在硬體建設中融入藝術與文化元素，已成為提升生活品質的重要課題。以彰化火車站後站廣場及扇形車庫立體停車場為例，結合仿國寶級蒸汽火車頭CK124造型的公共藝術設計，搭配周邊鐵道文化場域，形成兼具休憩、觀光與文化體驗功能的空間，亦成為彰化重要地標之一，並曾獲得國家級建設與公共服務相關獎項肯定。

透過藝術家參與公共文化活動，彰化市期盼讓藝術走入生活，讓市民在日常空間中感受文化之美，持續為城市注入創意與溫度。

知名畫家黃茂松專心彩繪燈籠。圖／記者鄧富珍翻攝

小朋友不落人後也在現場彩繪燈籠。圖／記者鄧富珍翻攝

