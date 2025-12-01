藝術家愚魚「無心柳．有心色」中友展出 義賣作品《食穗》捐公益

開幕當天在中友誠品書店舉辦藝術座談活動。 圖：中友百貨/提供

[Newtalk新聞] 藝術家陳聰景（愚魚）的《無心柳．有心色-愚魚創作個展》即日起至1月19日在中友時尚藝廊展出37件創作，包含立體雕塑作品以及今年完成的平面畫作。陳聰景在台中港區藝術中心駐館多年，曾獲得2屆電視廣告影片金鐘獎殊榮。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「愚魚是老師的藝名，也是老師的創作與生活哲學，大智若愚是一個生活處事最高境界；每個人都期許自己像魚一般的自由自在，令人非常羨慕」。暨2014年『也無風雨也無晴-愚魚的藝饗世界』之後，睽違11年，再度邀請到藝術家愚魚老師展出。

這次展覽由藝術家提供作品《食穗》做為本次藝術公益活動，義賣金額將全數捐贈給「財團法人伊甸社會福利基金會」，此次同樣由中友百貨認購收藏。開幕當天在中友誠品書店舉辦藝術座談活動，由愚魚老師進行創作分享。12/27(六)將舉辦藝術家專場導覽，僅有一場，歡迎有興趣的民眾報名參與。誠摯邀請您放慢步調一同進入藝術家童趣繽紛的異想世界，從中獲得放鬆與療愈。

