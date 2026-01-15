藝術家暖心創作鹽水漫月美行動作品照亮老街巷弄 赤兔製造所分享會歡迎參與

新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作的「路燈樹」以溫潤的光影照亮古老鹽水巷弄，地景藝術家王振瑋也以記憶的流動在連成巷構築繽紛的時光長廊。（記者李嘉祥攝）

▲新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作的「路燈樹」以溫潤的光影照亮古老鹽水巷弄，地景藝術家王振瑋也以記憶的流動在連成巷構築繽紛的時光長廊。（記者李嘉祥攝）

「2026月津港燈節」將於2月7日盛大登場，提前在巷弄街區展出的「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展除邀請知名日本藝術家栗林隆於修德拜亭創作「鹽水的樹」，臺灣藝術家作品也相當有特色；新銳藝術家石孟鑫為魚鱗巷創作「路燈樹」以溫潤的光影照亮古老的鹽水巷弄，地景藝術家王振瑋則以「記憶的流動」在連成巷構築繽紛的時光長廊，除與地方歷史深度對話，更以暖心創作點綴街區；兩位藝術家並將分別於17日及31日晚間7時在赤兔製造所進行創作分享，歡迎民眾踴躍參與。

文化局長黃雅玲表示，擁有豐富地景創作經驗的藝術家王振瑋作品常見對生命本質的關懷，時常賦予廢棄木材再生意義，思索藝術為土地和人文帶來的豐沛力量；此次為連成巷創作「記憶的流動」，以老宅屋頂常用的傳統木質瓦壓條彩繪，創造出一段色彩繽紛的巷弄空間，人們在行走過程中可感受到時間的流逝與空間的交融，呼應策展主題「透明的某日」；每一片彩色瓦壓條都像記錄著過去的回憶與當下的瞬間，穿越這個繽紛的空間時，不僅是視覺的享受，更是一段深入心靈的旅程。

擅長雕塑和空間裝置的藝術家石孟鑫常以生活物件拼裝、變形，活用畸零空間讓物件和空間產生對話。石孟鑫說，此次在魚鱗巷展出的「路燈樹」，靈感來自鹽水早年倒風內海潮汐與風勢讓許多路樹在歲月中傾斜生長，作品將臺灣家戶常見的黃色門柱燈變形，模擬路樹傾斜生長姿態，從街角的空隙中伸展，像在訴說一段被海風推動過的身體記憶；小型的黃球燈則從牆面縫隙與殘痕中生長出來，像是光的果實，在夜間用柔和的光暈染魚鱗巷，讓老巷弄更加迷人。

文化局指出，藝術家以獨特觀點量身打造暖心創作並詮釋巷弄地景文化，讓藝術融入老屋與居民的日常，歡迎各界來鹽水欣賞藝術家的創作如何呼應老城鎮的時光流轉。更多活動訊息可上漫月美行動網站查詢。