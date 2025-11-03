藝術家曲德義辭世 文化部頒贈旌揚狀

【記者蔡富丞/綜合報導】藝術家曲德義於10月27日辭世，享壽74歲。為表彰其對臺灣藝術的成就與貢獻，文化部常務次長徐宜君11月2日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由曲德義之子曲元綱代表受贈。

曲德義1952 年生，大學時期在臺灣畫壇嶄露頭角，以抽象繪畫聞名，其創作不斷透過對幾何圖像形式與空間佈局的深刻實驗，開創出理性構成與感性筆觸兼具的獨特繪畫語彙。自1977 年起，作品多次在國內外展出，獲國立臺灣美術館、臺北市立美術館等機構典藏，藝術成就備受國際肯定。

曲德義長年深耕美術教育，曾出任國立臺北藝術大學美術系主任、國立臺北藝術大學關渡美術館館長、財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事等職務。

文化部表示，曲德義橫跨臺灣藝術現代到當代的發展，在創作上的探索、教學上的傳承，使臺灣當代藝術的發展脈絡更加紮實多元。其畢生留下的藝術文化奉獻精神，將永存於後人無限念想之中。

【文化部旌揚狀全文】

故曲君德義，生於韓國，年少赴臺從學，就讀於國立臺灣師範大學美術系，師從李仲生、席德進等前輩畫家，畢業後遠赴法國求學。曲君回臺後投入教職，任職於國立臺北藝術大學美術學系，後獲聘為名譽教授。作育英才無數，應邀擔任國內各大美術展覽會評審委員，對臺灣藝術教育及發展推廣有極大貢獻。曲君為國立臺北藝術大學關渡美術館籌建小組召集人，並於關渡美術館營運後擔任首任館長。教學之餘，以抽象繪畫見長，創作不輟，作品屢獲國立臺灣美術館、臺北市立美術館、高雄市立美術館、韓國首爾市立美術館等國內外館所典藏。曲君創作探討空間概念，透過感性與理性之辯證，展現無限人文關懷，其畢生之藝術成就與貢獻，足資表彰，特予旌揚，以垂德範。