藝術家林智信耆壽90歲 文化部將頒旌揚狀

▲國立中正紀念堂2020年舉辦「媽祖藝陣．土地印記－林智信邀請展」，藝術家林智信曾表示，盼望己生創作奉獻於臺灣這塊土地，並藉由藝術感恩前人。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 藝術家林智信在2025年最後一天辭世，享耆壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意並表示，林長年深耕鄉土題材，在版畫、交趾陶、琉璃及油畫等媒材領域皆有卓越成就，為鄉土生命力的代表性藝術家，將頒贈旌揚狀表彰。

林智信1936年出生在台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔（現台南市歸仁區），1955年畢業於台灣省立台南師範學校藝術師範科。畢業後，他投身國教、推廣美術教育，於1965年獲選台灣省第一屆美術教育特殊貢獻優良教師。

林智信作品深受傳統民間藝術與濃厚鄉土人情啟發，早期創作曾受大師楊英風提攜，作品屢刊於《豐年》雜誌，以細膩筆觸刻畫人文情懷。1972至1985年間，其版畫作品逐步走向國際，成為台灣土地形象記憶的代言人。

林智信完成長達124公尺的巨作《迎媽祖》，以東方多視點畫法生動再現台灣宗教慶典盛況，體現對鄉土情懷的長期傾注，為藝術生涯的重要里程碑。

林智信的藝術實踐不限於單一媒材，更橫跨泥塑、交趾陶、油畫與琉璃等，他認為藝術家不應侷限自我，應勇於跨越媒材藩籬。林智信一生熱愛鄉土、成就斐然，於 2017 年獲頒第6屆台南文化獎，作品亦獲國立台灣美術館、國立歷史博物館及台南市美術館等重要館所典藏。

