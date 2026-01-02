藝術家林智信辭世 文化部將頒旌揚狀

（中央社記者王寶兒台北2日電）藝術家林智信於去年12月31日辭世，享壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意，他今天表示，林智信是台灣鄉土生命力的代表性藝術家，文化部將頒旌揚狀。

林智信1936年出生於台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔（現台南市歸仁區），1955年畢業於台灣省立台南師範學校藝術師範科。畢業後，他投身國教、推廣美術教育，於1965年獲選台灣省第1屆美術教育特殊貢獻優良教師。

林智信作品深受傳統民間藝術與濃厚鄉土人情啟發，早期創作曾受藝術家楊英風提攜，作品屢刊於「豐年」雜誌，以細膩筆觸刻畫人文情懷。1972至1985年間，其版畫作品逐步走向國際。

廣告 廣告

獎項方面，2017年林智信曾獲頒第6屆台南文化獎，作品也獲國立台灣美術館、國立歷史博物館及台南市美術館等重要館所典藏。

124公尺的巨作「迎媽祖」則是林智信藝術生涯的重要里程碑，他以東方多視點畫法生動再現台灣宗教慶典盛況，體現對鄉土情懷的長期傾注。

李遠今天透過新聞稿表示，林智信長年深耕台灣鄉土題材，在版畫、交趾陶、琉璃及油畫等媒材領域皆有卓越成就，為台灣鄉土生命力的代表性藝術家，文化部將頒旌揚狀予以表彰。（編輯：管中維）1150102