藝術家林智信90歲辭世 20年心血繪製〈迎媽祖〉成絕響

台灣重要藝術家、第6屆台南文化獎得主林智信，31日清晨辭世，享壽90歲。（文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台灣重要藝術家、第6屆台南文化獎得主林智信，31日清晨辭世，享壽90歲，消息傳出，令藝文界與無數敬仰其藝術成就的人士深感不捨與哀痛。林智信過去花20年光陰完成全世界最大幅版畫〈迎媽祖〉，投注25年歲月完成102幅〈芬芳寶島〉等深刻描繪台灣當代風俗民情，將台灣文化內涵推展至國際。

林智信畢生描繪腳下土地之美，愛土地勝過生命的他過去受訪時曾說過，「我是鄉下人，用牛的精神，完成人生使命！」台南市長黃偉哲表示，林智信先生以美學型態保存台灣文化，並透過長期海外展覽，藉由其如〈迎媽祖〉與〈芬芳寶島〉等作品，其辭世不僅是台南之痛，更是台灣藝文界重大損失。

林智信於民國25年出生於台南歸仁，44年以優異的成績畢業於台南師範學校藝術師範科，是科班出身的藝術家。數十年來在藝術創作、美術教育以及文化外交推展等方面均卓有成就，是一位全方位的藝術家。

林智信在台灣藝術和文化的深耕精耘，卓有貢獻。世界最長版畫〈迎媽祖〉、巨幅油畫「芬芳寶島〉，以及台灣鄉土木刻版畫等，皆為他在藝術創作的代表作。他擅長以各種媒材表現藝術創作，舉凡雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃、版畫和油畫等，他更用心描繪出台灣民情風土、農村景觀、民間習俗，表現了台灣的人文景觀，突顯台灣的樸實意象，彰顯出台灣精神的力與美。

林智信一生致力於藝術和宣揚文化，作育英才，獲獎無數，台南市政府於98年頒予「榮譽市民」，更於106年頒予「第6屆台南文化獎」，表彰其在文化藝術的長遠貢獻。

