民視新聞／楊怡安、賴文軒 台北報導

藝術家林順雄，推出最新個展「酣暢隨心」，年逾70的他，選擇淡化過往標誌性的花卉與獸形輪廓，轉向更精簡、純粹的抽象表現。"酣暢隨心"展覽即日起至2月26日止，在首都藝術中心展出。

這幅畫「午馬-乙」，馬的身形以黃、白色為主，線條簡練，創造出既寫實又抽象的神獸形象。這是畫家林順雄的代表作之一。成長於傳統的閩南農村家庭的他，田野、河川與動物成為最初的藝術靈感來源。

廣告 廣告

首都藝術中總監蕭瑾：「馬匹的亮晶晶的金色的，棕毛的顏色，已經不像是，以前馬匹該有的顏色，他在這樣的變化之下，開始做一個水跟顏色上的調整。」

藝術家林順雄新個展 抽象筆觸表達內心感受

​​​​​​​​近年來，林順雄的創作逐漸由物象描繪走向抽象。不再強調花卉或動物的外形輪廓，而是以更精煉的筆觸，將創作重心轉向抽象表達內在感受。

首都藝術中總監蕭瑾：「林老師的作品，我們從剛剛具象的，慢慢轉到現在抽象的系列，其實一直以來，他很想和大家強調的是，創作這件事情，他沒有在乎外相外型，而是慢慢的走向水的流動，或是顏色的變化，其實林老師的年紀，已經70將近80歲了，他說我已經70了，請容我酣暢隨心，主要他想要很自在的，很享受創作的過程，很自在很輕鬆的，玩弄顏料也好水也好。」

藝術家林順雄新個展 抽象筆觸表達內心感受

​​​​​​​​「酣暢隨心」系列展現林順雄創作風格的重要轉折，透過畫展，邀請更多民眾一起來欣賞。

原文出處：藝術家林順雄新個展 抽象筆觸表達內心感受