藝術家洪易戶外雕塑展 史博館國寶獸形器座變身

（中央社記者王寶兒台北15日電）史博館館藏國寶「獸形器座」因獨特外型被觀眾暱稱為外星人，藝術家洪易以其為藍本延伸創作「浪漫蛇穩」，讓千年文物變身，還帶來大型外星人雕塑，即日起在史博館戶外展出。

「鏡花蟲洞宴」洪易戶外雕塑展開幕式今天舉行，國立歷史博物館館長洪世佑表示，世界趨勢下，博物館就是要走出去，史博館此次串聯國立台灣藝術教育館、國立台灣工藝研究發展中心台北分館，希望藉由洪易色彩強烈、線條圓潤且充滿幽默的作品，拓展有限展示空間至戶外，打造一條藝術廊道。

洪易此次展出20件作品，「浪漫蛇穩」是他為史博館創作作品，以當代藝術重新詮釋史博館典藏「獸形器座」，造型同樣獸面人身、雙足踏蛇，頭部也有4條向上的曲柱，不同的是「浪漫蛇穩」擁有鮮豔外型，還有樂、財、富等漢字點綴其中。

洪易今天帶領媒體導覽提到，「浪漫蛇穩」嘗試以自己的創作語言將千年文物當代化，他喜歡以中文字點綴作品，「一點都不俗氣，是美的，我們要有自信。」作品以文創商品角度思考，曲柱上可以拿來當作支架，放手機、放杯子，讓人看見藝術轉化為生活的可能。

展中最大型作品則是位於史博館門口前的「愛星人」雕塑，讓捧著地球的外星人遙向天際手比「愛心」。洪易說，也許大家會覺得外星人很恐怖，但外星人也許就在人們腦袋裡面，「就像別人會說看不懂我在畫什麼、家人會問我怎麼不去上班。」

洪易表示，如同展名「蟲洞」，他的作品看起來也像來自外太空的天馬行空，但回頭看看史博館所典藏作品，現代人也往往需要想像力去思考為什麼古人要去做這些物品，他希望作品能成為開啟思想的媒介，「當下是我們活在當下，我們看左、看右、看前、看後；也可以想左、想右、想很遠；想很近的地方？還是想當下？我覺得這是我想表達這次展覽的狀態。」

「鏡花蟲洞宴」洪易戶外雕塑展即日起至5月24日展出，地點在台北南海學園戶外空間。（編輯：張雅淨）1150115