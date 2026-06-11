藝術家蔡昱廷獲選赴英國戴芬娜基金會駐村創作

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記者劉昕翊／綜合報導

文化部駐英國代表處文化組自109年起持續與英國倫敦藝術專業駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，公開甄選臺灣藝術家或策展人至倫敦進行策展、創作相關研究。115年由藝術家蔡昱廷獲選，預計於6月22日至9月13日間赴英駐村創作。

蔡昱廷為國立臺北藝術大學新媒體藝術碩士，具有機械工程學士背景，現為獨立藝術家。創作語彙多結合自然、科技、歷史等不同知識領域，媒材則跨及裝置、錄像與攝影；創作核心源自生命經驗、精神、地方、歷史的挖掘與辨認，著重身體感、技術介入與個體多重主體性的形塑過程，由拓樸學觀點觀看個體，思路穿梭於不同的系統、座標，交織出共通點位置，在相性不同的歷程中觀看經驗在個體作用的狀態。

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戴芬娜基金會表示，今年臺灣藝術專業人才駐村計畫共有106名申請者，創作或策展經歷俱佳，競爭激烈。其中，蔡昱廷於其申請計畫中提出，規劃延續近年對「當代城市中的信仰實像、集體意識與地方敘事」的研究，思考傳統信仰、象徵物如何在當代都市環境中被重新轉化與感知，從吉祥物、儀式和表演中對神靈、精靈和集體記憶的呈現方式中汲取靈感，將現代城市視為日常交往中逐漸形成集體意識的場所，希望透過對話、實地研究和步行探索，觀察都市節奏、收集當地民間故事與記憶，並進行人際交流，運用推測性和虛構性敘事手法將相關進行結合。

此外，文化部駐英國代表處文化組表示，將持續推動各項計畫支持臺灣藝術家與策展人走向國際，期待透過戴芬娜基金會擁有的豐沛專業網絡，協助獲選者在駐村期間與當代藝術社群開啟更多元化的對話、建構其國際人脈，並使獲選者獲得後續策展構想和素材，再將相關研究成果回饋至國內外場域。

藝術家蔡昱廷獲選赴英國戴芬娜基金會進行駐村，預計於6月22日至9月13日間赴英。（蔡昱廷提供）