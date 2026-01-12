藝術家趙二呆線上藝廊開幕 29件藝術品首亮相

（中央社澎湖縣12日電）藝術家趙二呆孫女趙頤今天發布新聞稿表示，趙二呆線上藝廊開幕，首展29件未曾公開亮相的藝術品，觀眾可選語音導覽或自行逛展。

根據國立歷史博物館資料，趙二呆1917年生於江蘇鎮江，1949年到台灣後隱居台中，1985年定居澎湖，創作上無固定技法與素材，不受傳統或潮流限制和影響，作品呈現無所為而為，極具個性特色，以「素人畫家」著稱，1995年去世後將1500多件作品捐贈澎湖縣政府。

趙頤表示，線上藝廊經精緻3D立體掃描數位典藏，可近距離觀看藝術品各面向，拓展實體展無法做到的全方位角度。

此外，趙頤說，除3月13日起在台北市有實體展，3月23日馬公市公所也將舉辦趙二呆紀念展，推廣二呆藝術到民眾更容易接觸的日常生活空間。（編輯：李明宗）1140112