藝術家陳怡君「虹心球」作品在新營文化中心展出 邀民眾體驗平靜和溫暖

藝術家陳怡君「虹心球」作品在新營文化中心展出，邀民眾走進展場體驗平靜和溫暖。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

藝術家陳怡君以「虹心球」層層堆疊色彩與光影交織細膩視覺效果，讓民眾體驗藝術帶來的平靜與溫暖，四十三件作品即日起至卅一日在新營文化中心展出，藉流動美學和博愛想像，引領走入一處關於和解與平衡的感知場域。

新營文化中心指出，藝術家陳怡君在新營文化中心推出「中道宣言：積吶虹光的和解場域，青天白日滿地『虹』心球的當代實踐」展，展出「虹心球」系列作品。

她以「虹」做為自由與包容的象徵，圓形的「心球」象徵地球與人類內在心靈的圓滿與平衡；作品將原本具有地域或政治象徵的符號，轉化為普世性的色彩語彙，引導思考自由、平等與博愛在日常生活與世界中的意義。

新營文化中心表示，陳怡君的作品以壓克力顏料為主要媒材，「虹心球」以層層堆疊的色彩與光影交織出細膩視覺效果，作品在不同角度能展現獨特的深度與律動，在展場中可透過光、色與空間的互動，感受作品所傳遞的和諧與內在安定。

面對當今全球衝突與極端思潮升溫，探討藝術如何建構「和解場域」，提供一處能暫時放下外在紛擾、重新找回自我與世界平衡的空間，展現普世價值與和諧共融的力量。