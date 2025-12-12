藝術家齊聚彰化藝術館 揮毫力挺林世賢爭取縣長提名

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化正加速蛻變，包括彰化市東區擴大都市計劃開發案、鐵路高架化、捷運綠線延伸至彰化等多項重大建設陸續推動，未來城市發展除了機能提升，更需融入美學與文化元素。為支持彰化市長林世賢在文化藝術領域的努力，今（12）日，近百位藝術家齊聚彰化藝術館，以實際行動表達支持。

近百位藝術家12日來到彰化藝術館，現場揮毫、贈字畫，用藝術展現對市長林世賢的支持，也希望彰化未來更有文化美感。（記者陳雅芳攝）

活動由彰化縣美術學會理事長林鴻銘、彰化縣藝術家學會理事長陳楣豔、彰化縣逸晉書道學會理事長蔡銘峰以及建築師畫家羅榮源帶動，藝術家們除致贈具彰化意象的字畫、書帖外，更與林世賢共同揮毫，現場氣氛熱烈。

林世賢表示，彰化藝術館建於日治時期，迄今已有超過92年歷史，是彰化公園中僅存的重要歷史建築之一。藝術館周邊串連圖書館、美術館及八卦山文學步道，形成彰化市的藝文核心。

他指出，彰化市擁有全國最高的古蹟密度，4座國定古蹟、16座縣定古蹟散布市區，每一處都承載豐富文化記憶。若能整合古蹟與宗教建築，推動系統化文化規劃，不僅可吸引更多觀光客，也能創造文化漫遊商機，帶動在地經濟發展。

活動中，藝術家們也分享自身創作理念，呼籲未來城市規劃應尊重在地文化，並讓藝術參與公共空間設計。他們一致肯定林世賢市長對藝文的投入、長年支持在地創作者，以及清廉形象與強大執行力，認為林世賢具備宏觀規劃能力，能將彰化打造成兼具現代化、歷史感與文化魅力的城市典範。

林世賢也強調，未來將持續推動文化藝術教育，增加公共藝術設置，並結合都市更新與文創活動，讓彰化市每個角落都能感受到藝術氣息，打造一座「美麗、文化、宜居」的城市。