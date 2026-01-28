藝術帶入偏鄉 花蓮11校聯合冬令營

低年級製作版畫

高年級繪製春聯與紅包袋

實踐美感均富與藝術平權，花蓮縣11所學校共同與臺北市采无藝術關懷教育學會合作，舉辦為期三天的「大地之歌藝術冬令營」，透過視覺與立體藝術、動感搖擺舞及歌劇美聲，讓偏鄉的孩子接觸不同的藝術學習。



二年級的魏艾說，營隊老師教他們用紙板做「版畫」，是在學校沒做過的。花蓮縣立北林國小校長趙振國指出，偏鄉學校最大的挑戰，就是缺乏藝術領域專業師資，采无的藝術營，讓孩子有了新的學習。



本次參與營隊的學校包括花蓮縣立豐山國小、壽豐國小、豐裡國小、平和國小、溪口國小、鳳林國小、大榮國小、林榮國小、北林國小、鳳仁國小及長橋國小。

營隊策劃，同時也是授課教師之一，臺北市民族國小洪宜紃老師說，營隊分壽豐與鳳林兩個場地，除了依年齡設計不同的視覺與立體藝術創作外，每天下午也安排搖擺舞課程，最後一天還有歌劇欣賞，就是希望透過不同性質的藝術，激發偏鄉孩子的學習能量。



除了學生的營隊課程，采无藝術關懷教育學會同時也辦理教師研習，指導老師們學習立體雕塑與陶藝課程，增加老師們的知能，未來運用於課堂教學中。