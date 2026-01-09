《藝術很有事》第七季 重量級藝術家黃春明、楊双子登場

90歲的作家黃春明（左）至今筆耕不輟，與妻子林美音（右）結縭近一甲子，感情深厚。（公視提供）

公視藝文紀錄片《藝術很有事》全新第七季將於1月10日起下午2點半於公視頻道播出。新一季節目持續拍攝藝文領域的重量級創作者，包括包括行為藝術家謝德慶、作家黃春明、楊双子等。首集「山聲花語」專輯，推出兩部療癒人心的短片《開箱香久園 春日限定花園》與《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》。

《藝術很有事》第七季中將呈現行為藝術家謝德慶在紐約Dia美術館的首次回顧展，另外也透過訪問對台灣文學和電影都有深刻影響的作家黃春明，看他持續發表新作，並回顧過去作品。此外，透過鏡頭回到2024年獲「美國國家圖書獎」翻譯文學獎的楊双子的故鄉台中，探訪對她成長和寫作有特殊意義的現場，暢談書寫和台中間的關係。

藝術家謝德慶在紐約回顧展的開幕中，與1983-1984年間合作《繩子》的藝術家Linda Montano 同台分享，場面動人。（公視提供）

《台灣漫遊錄》作家楊双子重返故鄉台中—她的文學養成之地。（公視提供）

過去節目曾推出文化觀察方向的專題，比如《台灣，醜嗎？》、《我們與藝術的距離》等等。這一季持續提問想了解「建築設計人為何偏愛穿黑衣？」探討「黑」，如何成為建築設計界的專業文化密碼，其影響所及不只是個人外在形象、工作便利性、性別意識、文化思維，更牽涉建築的抽象思考。本集主要的受訪者，有甫獲國家文藝獎的建築家簡學義、台灣設計研究院院長張基義和陽明交大建築研究所副教授曾令理。

節目還深入藝術與生活交會的現場，不僅看九天在當代劇場轉化陣頭，也從園藝、停格動畫、獨立樂團...等不同領域，看藝術家的創作日常，以及藝術在生活中的累積與延伸。

香久園創辦人匡易（右）與謝丞傑（左）在彰化田尾打造英式浪漫。（公視提供）

首集「山聲花語」專輯，推出兩部短片《開箱香久園 春日限定花園》與《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》，以自然綠意與內在風景為主軸，感受自然與閱讀帶來的平靜力量。

《開箱香久園 春日限定花園》走進位於彰化田尾的秘密花園--香久園。這座花園由愛花人謝丞傑與匡易共同打造。兩人同樣在10歲時愛上種花，進而走上花卉育種之路。謝丞傑形容育種的過程「有點像藝術創作」，充滿未知與驚喜。

走進香久園，映入眼簾的不是整齊劃一的花海，而是一座會隨風流動的花園。草花高低錯落、色彩柔和，營造出被植物包覆的空間感。片中貝里尼歌劇《諾瑪》的〈聖潔女神〉旋律，伴隨著草花隨風起伏，彷彿將人帶往歐洲庭園的詩意風景。兩位愛花人憑藉多年深厚的植栽經驗與豐富的日本名園參訪閱歷，在節目中分享對台、日公共園藝的獨到觀察，解析日本花園引人入勝的多層次美學。

《開箱香久園 春日限定花園》於《藝術很有事》youtube頻道上架，請點此。

