《藝術很有事》第7季聚焦謝德慶、楊双子與建築設計界的「黑衣密碼」

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》全新第7季，於1月10日起，每週六下午2點半於公視頻道播出。製作人徐蘊康表示，新一季節目持續拍攝藝文領域的重量級創作者。內容亮點包括行為藝術家謝德慶在紐約Dia美術館的首次回顧展，這是深受國際藝壇矚目的重要盛事。同時，節目也回顧了對台灣文學與電影影響深遠的作家黃春明，並記錄2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎的楊双子，回到故鄉台中探訪創作現場。

本季文化觀察方向的專題特別提出一個有趣疑問：建築設計人為何偏愛穿黑衣？專題將探討「黑」如何成為建築設計界的專業文化密碼，從個人形象、工作便利性到性別意識，甚至是建築的抽象思考。受訪者陣容包含國家文藝獎得主簡學義、台灣設計研究院院長張基義，以及陽明交大建築研究所副教授曾令理，共同解構這股設計界的黑色潮流。

此外，節目深入藝術與生活交會的現場，關注領域橫跨九天民俗技藝團在當代劇場的轉化、停格動畫及獨立樂團的創作日常。透過不同領域藝術家的視角，看藝術如何在生活中累積與延伸。

首集山聲花語專輯則推出兩部療癒短片。除了探訪彰化田尾的香久園，另一部《賴淑玲，不做編輯時就在爬山的路上》以自然綠意與內在風景為主軸，邀請觀眾放慢腳步。徐蘊康強調，節目不僅記錄大師，更希望引導觀眾感受自然與閱讀帶來的平靜力量。

