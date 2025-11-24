《藝術很有事》 走進李明則創作世界

記者周毓洵／臺北報導

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》推出全新一集《李明則，人生一幅畫》，帶領觀眾走進李明則的創作世界，近距離記錄他如何以漫畫線條、民俗圖像與生活記憶，拼貼出屬於他的臺灣風景。節目將他的畫室、展場與創作心法完整呈現，展現這位資深藝術家如何用筆記錄土地，也描繪人生。

李明則於民國70年以雄獅美術新人獎受到矚目，作品先後被國內外多間美術館典藏；86年以作品《儒林外史》登上威尼斯雙年展，成為臺灣藝術的重要代表之一。

李明則擅長從生活中取材，高雄明德新村、左營蓮池潭等都成為畫面主角，《拾到寶》系列更結合老物件與繪畫，形成獨特的複合媒材語彙。

李明則表示，漫畫是他的創作 DNA，「線條就是漫畫的精神」。童年放學後在雜貨店翻看的連環漫畫、葉宏甲與陳定國的武俠作品、乃至《獨臂刀》的武打戲碼，都成為他視覺想像的起點。

藝術家李明則的6聯屏《走自己路的》氣勢驚人，近11公尺的畫作像是臺灣版武俠電影海報。（公視提供）