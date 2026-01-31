藝術扎根國境之南 紙風車《屏東幻想曲》走進恆春文化中心

屏東戲劇團員蔡文芬與薛榮漢老師帶領墾丁國小學生進行月琴彈唱。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團應屏東縣政府邀請，於全臺最新專業場館之一的屏東恆春文化中心劇場館演出《屏東幻想曲》，兩場演出門票全數售罄。此次不僅是紙風車繼110年於屏東藝術館開館演出後，再度「開箱」全新場館，更具象徵意義的是，演出陣容納入由屏東縣政府與紙風車合作培訓的第一、第二期屏東戲劇人才，落實「培育在地人才、服務家鄉孩子」的共同目標。

本次演出集結紙風車演員、工作人員與屏東團員共超過70人，歷經三個月密集排練，期盼讓屏東的孩子能在家鄉劇場中，體驗一場充滿想像力的藝術旅程。《屏東幻想曲》由多段精采片段組成，包括鼓勵孩子勇敢追夢的〈唐吉軻德〉、結合劇場投影的〈起床號〉、展現魔幻視覺效果的黑光劇，以及專為屏東量身打造的在地文化篇章，融入黑鮪魚、里港餛飩、萬巒豬腳、恆春洋蔥等在地元素，並加入恆春重要文化符號「月琴民謠」。

會跳舞的里港餛飩在這裡啦。（紙風車劇團提供）

其中，月琴橋段由屏東團員蔡文芬與薛榮漢老師帶領墾丁國小學生共同演出，並邀請國寶級民謠傳藝師吳登榮老師參與，一曲〈思雙枝〉結合戲劇情境與互動演唱，引導觀眾以民謠古調方式一同吟唱，讓大小朋友在欣賞演出的同時，更加貼近恆春民謠的文化底蘊，深化對家鄉的情感連結。

由屏東縣政府與紙風車合作培訓的第一、第二期屏東戲劇團員帶來熱情歡迎舞。（紙風車劇團提供）

演出當日，紙風車劇團亦舉行贈車儀式，感謝臺北市恆春古城文化推展協會第12屆理事長張道宏慷慨捐贈車輛，作為紙風車屏東團未來於屏東及全臺368鄉鎮巡演時的交通與道具運送使用。屏東縣政府文化處處長吳明榮表示，恆春文化中心劇場館啟用後，期盼更多民眾走進劇場，感謝張道宏理事長長期支持表演藝術扎根。紙風車團長任建誠則指出，藝術不只是演出，更是持續在地方累積能量，邀請親子一同走進劇場，讓文化在南方持續發芽。

